Llamadas, mensajes y amenazas de muerte: denuncia la víctima de presunta violación grupal en Cornell

El caso de Jane Doe, como anónimamente es conocida la joven que presentó una demanda en la que acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell de una presunta violación grupal, continúa generando repercusiones. Ahora, su abogado, Thomas Giuffra, denunció que la joven ha recibido amenazas de muerte y mensajes intimidatorios relacionados con el proceso judicial.



De acuerdo con información exclusiva de The New York Post y CNN, algunas de las amenazas estarían dirigidas no solo contra Jane Doe, sino también contra integrantes de su familia. Una de las comunicaciones obtenidas por The Post contenía nombres y direcciones específicas y advertía sobre posibles ataques si la joven no retiraba la demanda.

En uno de los mensajes se leía: “¿Te gustaría ver los sesos de [censurado] enfrente de [censurado]?”. El remitente posteriormente exigía que retirara la denuncia y hacía referencia a miembros de su familia.

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El mismo individuo habría realizado una llamada telefónica de aproximadamente tres minutos, en la que amenazó con presentarse en el domicilio de Jane Doe y disparar contra personas de su familia.



“Para ser honesto, amigo, probablemente me presente en tu casa y dispare… a diferentes personas de tu familia”, se escucha en el audio obtenido por The New York Post.



Durante la llamada, la persona también cuestionó a Jane Doe por haber mencionado en su demanda a Jonathan Newell, uno de los integrantes de la fraternidad señalados en el proceso. El remitente afirmó ser familiar de Newell, aunque, según The Post, no existe ningún indicio de que realmente tenga parentesco con él. En diferentes mensajes se habría referido a Newell como su “hermano” y como su “primo”.

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El abogado denunció las amenazas ante las autoridades

Según Giuffra, las amenazas recibidas son numerosas y algunas de ellas ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades. El abogado también declaró a CNN que Jane Doe fue víctima de un incidente de “swatting”, una situación en la que la policía habría acudido a su domicilio y apuntado con armas a integrantes de su familia y a una amiga.

“Justo antes de conectarme con ustedes, alguien la llamó y la amenazó con dispararle en su casa, a ella, a su madre y a su padre. Está llamando a la policía en este preciso momento”, afirmó Giuffra durante una entrevista con CNN.

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El abogado también señaló que la joven y su familia están preocupados por su seguridad. “Estamos aterrorizados”, dijo. Giuffra pidió además que disminuya la tensión alrededor del caso y cuestionó que algunas personas hayan revelado la identidad de Jane Doe o la hayan acusado públicamente de mentir.

Las amenazas se conocen mientras avanzan distintas investigaciones relacionadas con las acusaciones presentadas por la joven. En septiembre, Jane Doe interpuso una demanda contra los siete integrantes de la fraternidad y contra Cornell. Posteriormente, los fiscales reabrieron el caso.



El caso de los ‘ 7 de Cornell ’ continúa bajo investigación

Jane Doe sostiene que en octubre de 2024 recibió alcohol y ketamina en la casa de la fraternidad Chi Phi, después de aceptar inicialmente un encuentro sexual con Newell y Matthew Ingalls. Según su demanda, la situación posteriormente habría escalado y otros integrantes de la fraternidad habrían ingresado y salido de la habitación.

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Las autoridades fiscales locales inicialmente decidieron no presentar cargos penales. Sin embargo, dos de los integrantes señalados por Doe, entre ellos Newell, fueron declarados responsables de agresión sexual en una investigación interna de Cornell y expulsados de la universidad.

La controversia también ha provocado protestas dentro del campus. Este 7 de octubre, estudiantes participaron en una sentada de siete horas en solidaridad con Jane Doe, mientras continúan las exigencias para esclarecer cómo fueron manejadas inicialmente sus acusaciones.

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Cornell, además, anunció una revisión independiente que estará encabezada por Sally Q. Yates, exsubprocuradora general de Estados Unidos. La investigación busca revisar la respuesta de la universidad frente a las denuncias de acoso sexual, agresión sexual y otras conductas relacionadas, incluida la actuación institucional frente al caso de Jane Doe.

De manera paralela, el fiscal general del estado inició otra investigación para examinar aspectos relacionados con el manejo de las acusaciones, mientras el caso continúa generando repercusiones dentro y fuera de la Universidad de Cornell.

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