María Corina Machado sobre elecciones en Venezuela: “Nos estamos encontrando como nación”

A una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, la opositora María Corina Machado habló de los saboteos y bloqueos que ha sufrido por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

¿Cómo ha sido este proceso de campaña? ¿Qué espera del presidente Gustavo Petro? ¿Cómo ve a Edmundo González de cara a los comicios? La líder opositora habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

María Corina Machado y su mensaje a Colombia

“Si hay un pueblo que puede entender lo que estamos viviendo los venezolanos hoy, es precisamente el pueblo de Colombia. Por todo lo que nos une de pasado, presente y futuro. No puede haber paz sostenible en Colombia si no hay libertad en Venezuela. No habrá libertad en Venezuela si no hay paz en Colombia. Nuestros destinos están intrínsecamente unidos. Sé que ustedes acompañan y entienden, por haber acogido a 3 millones de venezolanos en estos años terribles. El 28 de julio es la oportunidad de tener un cambio total en nuestro país. Han sido 25 años de destrucción en todos los planos”, indicó María Corina Machado.

La líder opositora indicó que en ese lapso “se han destruido todas las instituciones, se ha acabado con la libertad de expresión, la educación, justicia. Se han separado millones de familias. Una cuarta parte de los venezolanos huyeron porque eran perseguidos o no veían futuro. El 28 de julio representa que esto puede cambiar”.

“Esto se ha convertido en una lucha existencial”: María Corina Machado

La líder opositora manifestó que todavía no cree lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y que ya este movimiento va más allá de lo electoral.

“Rompieron carreteras que están malas en nuestro país y la gente caminó 5 horas. Cierran los hoteles para que no tengamos donde quedarnos y la gente nos ofrece sus casas. La gente nos da agua, galletas, frutas. Esto se ha convertido en una causa, un movimiento social de liberación y de redención, de derribar las barreras que el régimen de Chávez y Maduro encontró. Nos estamos encontrando como una nación que quiere lo mismo, vivir con oportunidades, justicia, libertad y dignidad”, recalcó.

María Corina Machado habló del juego sucio del régimen, mismo que está deteniendo y poniendo trabas a los que ayudan a la opositora y a su candidato, Edmundo González.

“Lo que está poniéndose en evidencia es que ya no tienen gente, lo que se está produciendo en lo que fue el chavismo en un momento es una desbandada. La gente sabe que eso se acabó, allí no hay futuro y se han acercado para encontrar en nosotros un espacio de construcción conjunta. No he tenido una sola entrevista en televisión o radio nacional. Ni una sola pieza de publicidad. Esto se ha convertido en algo de lo que se apropió la gente, eso no lo pueden detener”, manifestó la opositora.

María Corina Machado invitó a los venezolanos a cuidar los votos: “Hay que ir muy temprano, lo más temprano que se pueda, hay que cuidar los centros en familia todo el día. No es como antes que uno votaba y se iba. Todo el mundo, todo el día en familia, turnándonos, protegiendo el centro y el trabajo. La integración con los comanditos para llevarles comida, bebida, lo que necesiten nuestros testigos. El registro fotográfico, todo el mundo con el celular para que pueda transmitir y que el mundo vea esta masiva participación cívica, pacífica y ordenada. El escrutinio es público, todos tienen derecho a ver cómo se cuenta papelito por papelito”.

La opositora enfatizó en que el proceso electoral en Venezuela no es libre: “Nadie está actuando con ingenuidad, vamos a un proceso electoral que no es justo”.

“Yo sé que ha sido muy duro dejar el país, sé que fue duro dejar atrás sus sueños, familiares, propiedades y cositas. Este es un momento en el que el país los necesita, vengan a votar, hagan un esfuerzo, crucen la frontera y vengan a votar”, invitó María Corina Machado.

