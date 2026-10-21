Murió menor de 10 años tras infección causada por ameba “comecerebros”: investigan posible contagio

Una infección asociada a la llamada ameba “comecerebros” provocó la muerte de un menor de 10 años en Argentina. Las autoridades sanitarias investigan dónde pudo contraer el microorganismo y analizan muestras de agua en distintos puntos, incluidas las aguas termales de Fiambalá.



Según informó el medio argentino La Nación este 21 de octubre de 2026, el diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo.

El menor había sido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde los especialistas en infectología sospecharon que padecía esta enfermedad.

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Tras conocerse el caso, las autoridades comenzaron a recopilar información sobre los lugares que el niño pudo haber visitado durante los 12 días anteriores a la aparición de los síntomas, con el objetivo de identificar una posible fuente de exposición.



Investigan posible contagio en las Termas de Fiambalá

Como parte de las actuaciones sanitarias, los equipos técnicos del Ministerio de Salud de Catamarca tomaron muestras de agua y de distintas superficies en varios sitios identificados a partir de los testimonios de familiares y personas cercanas al menor.



Entre los ambientes analizados se encuentran las aguas termales y otros lugares con agua dulce templada o caliente, condiciones en las que puede encontrarse la Naegleria fowleri, el microorganismo asociado a la meningoencefalitis amebiana primaria.



Los resultados de las muestras todavía están pendientes y serán incorporados a la investigación epidemiológica y sanitaria. Por ahora, las autoridades no han establecido dónde se produjo la exposición ni han confirmado que el niño haya contraído la infección en el complejo termal de Fiambalá.

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El establecimiento permanece cerrado al público, aunque, de acuerdo con la información publicada por La Nación, el cierre se había dispuesto previamente por trabajos de mantenimiento en la zona.

Ante la incertidumbre sobre el origen de la infección, el Colegio de Médicos de Catamarca pidió evitar conclusiones anticipadas sobre una posible relación entre el caso y el complejo turístico.

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“La eventual vinculación con un establecimiento o fuente de aguas termales requiere confirmación mediante la correspondiente investigación epidemiológica y sanitaria, por lo que no podemos anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades sin evidencia suficiente”, señaló la entidad.



¿Qué es la ameba “comecerebros” y cómo se contrae?

La Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en ambientes de agua dulce templada o caliente. La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por las fosas nasales y la ameba llega al sistema nervioso central, donde puede provocar una meningoencefalitis amebiana primaria.

Una de las características de esta infección es que no se transmite de persona a persona ni se contrae por beber agua contaminada. Por esta razón, los familiares, convivientes y demás personas que tuvieron contacto con el niño, así como el personal sanitario que lo atendió, no están expuestos al riesgo por el simple hecho de haber estado cerca de él.



¿Cuáles son los síntomas?

Los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana primaria pueden incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos. Posteriormente, la enfermedad puede ocasionar un rápido deterioro neurológico.

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Por esta razón, los profesionales de la salud recomendaron buscar atención médica inmediata si estos síntomas aparecen después de una posible exposición a un ambiente en el que pudiera estar presente la ameba.

El Colegio de Médicos de Catamarca también difundió medidas preventivas para reducir el riesgo de exposición al microorganismo, entre ellas evitar introducir la cabeza en aguas termales naturales y procurar que el agua no ingrese por la nariz.

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Para los lavados nasales, la recomendación es utilizar únicamente agua destilada, estéril o previamente hervida y enfriada.