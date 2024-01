¿Padrastro desalmado? Se gastó con su nueva novia la herencia de hijos cuya mamá murió de cáncer

Luego de que su mamá muriera de cáncer tan solo dos meses después de recibir el terrible diagnóstico, la vida de Patrycja Miszczuk se desmoronó por completo y, sumado a eso, junto a su hermano tuvieron que enfrentar toda una pesadilla por culpa del padrastro.



Según contó la mujer, al poco tiempo de la muerte de su mamá en Inglaterra descubrieron que su padrastro de 40 años había dilapidado el pago del seguro de vida y una herencia en lujosas vacaciones con su nueva novia.

Patrycja Miszczuk, hoy de 33 años, le narró al medio británico The Sun que, en tan solo nueve meses, el esposo de su mamá se gastó unas 200 libras esterlinas (más de 950 millones de pesos colombianos). Incluso, habría utilizado parte del pago por enfermedad crítica mientras ella aún estaba viva.

Dice que se trató de una estafa a ella y a su hermano, pues los engañó asegurándoles que depositaría el dinero de las pólizas de seguro para que les transfirieran una propiedad a su nombre, pero lo que realmente hizo fue derrochar la plata en viajes lujosos, volando a destinos como Tenerife, Polonia y Rusia con su nueva pareja.

Las sospechas de Patrycja comenzaron cuando sugirió ella utilizar el dinero para el alquiler, pero su padrastro puso "excusas" para no hacerlo y luego le encontraron fotografías disfrutando en ostentosos restaurantes junto a su nueva pareja.



Aunque el fallecimiento de la mamá de Patrycja se dio en 2017 y en poco tiempo el hombre se gastó el dinero, solo hasta diciembre del año pasado este fue declarado culpable de fraude en el Tribunal de la Corona de Northampton y condenado a cuatro años de prisión.



"No sé cómo pudo hacernos algo así. Lo conozco desde casi toda mi vida; nunca pensé que fuera capaz de hacer esto. Mamá se habría sentido tan devastada si lo hubiera sabido. Este dinero era para nuestro futuro y ahora no nos queda nada de él. No fueron solo unos cientos de libras lo que nos quitó, fue todo”, dijo la mujer en una reciente entrevista al medio citado.