Pistas del crimen de congresista de Minnesota y su esposo: armas y máscara de látex de Vance Boelter

Vance Luther Boelter, sospechoso de asesinar a tiros a una congresista estatal de Minnesota, EE. UU., y a su esposo, y de disparar a otro legislador y su pareja, fue acusado de seis cargos federales, incluidos acoso, asesinato y delitos con armas de fuego, varios de los cuales podrían acarrear la cadena perpetua.

El fiscal federal interino de Minnesota, Joe Thompson, dijo en una rueda de prensa que la investigación todavía está en curso y se negó a confirmar si pediría la pena de muerte contra el agresor, un hombre de 57 años que era director de una empresa de seguridad para el hogar (Praetorian Guards Security Services) y predicador.

Boelter fue aprehendido cerca de su residencia después de dos días de una intensa operación de búsqueda y captura, tras los ataques que tuvieron lugar en la madrugada del sábado 14 de junio.

Planificó los ataques exhaustivamente e investigó a sus víctimas

El acusado se hizo pasar por un agente de policía e hirió al senador estatal demócrata John Hoffman y a su esposa en su residencia. Noventa minutos después asesinó a tiros a la presidenta emérita de la Cámara de Representantes de Minnesota, la también demócrata Melissa Hortman, y su marido, en el hogar de ambos.

Una imagen de Boelter publicada por el FBI lo mostró usando lo que parecía ser una “máscara de látex hiperrealista”, posiblemente en un intento por evitar que lo identificaran.

Según el fiscal Thompson, Boelter se dirigió a las casas de otros dos legisladores, que no se encontraban en sus viviendas en ese momento. Vestido con chaleco antibalas, fue a la casa de un político en Maple Grove, un suburbio de Mineápolis, pero no encontró a nadie, precisó. A continuación, se dirigió a una vivienda en la localidad adyacente de New Hope, pero se marchó después de ver a un agente policial.

Vance Boelter y Melissa Hortman. AFP

El fiscal federal interino indicó que el sospechoso planificó los ataques exhaustivamente, investigó a sus víctimas y "vigiló sus domicilios". Durante el registro a su auto, los investigadores encontraron cuadernos de vigilancia con una lista de 45 funcionarios electos, entre los que se cuentan el gobernador de Minnesota, Tim Walz, la congresista Ilhan Omar o la senadora Tina Smith, los tres del Partido Demócrata. También había volantes para las protestas contra Trump planeadas en Minnesota –parte de la ola nacional de manifestaciones ‘Sin Reyes’ del sábado–.

Thompson se hizo eco de las palabras del propio Walz, que calificó el incidente como un ataque por motivos políticos. "Se trató de un asesinato político, una palabra que no usamos muy a menudo en Estados Unidos", expresó, y apuntó que este es un ejemplo más de la creciente ola de extremismo violento en el país.

Entre los nuevos detalles que revelaron las autoridades pudo conocerse que, tras disparar a los dos legisladores y sus parejas, Boelter intercambió tiros con la policía y huyó en un auto que compró en efectivo y luego abandonó a unos cuatro kilómetros de su casa en la localidad de Green Isle, en Minnesota.

Imágenes mostradas por la policía del interior del todoterreno que el detenido había modificado para que pareciera una patrulla policial y que abandonó frente al domicilio de Hortman muestran que Boelter transportaba, aparte de la pistola semiautomática con la que disparó a sus víctimas, al menos dos subfusiles, un fusil semiautomático AR-15 y un fusil Kalashnikov.

Lo que Boelter le dijo a un amigo antes del ataque y a su esposa tras huir

"Papá se fue a la guerra anoche. No quiero decir más porque no quiero implicar a nadie", escribió Boelter a su esposa horas después del tiroteo, según documentos de la acusación. “No hay palabras para explicar cuánto siento esta situación”, escribió en otro mensaje.

El compañero de habitación de Boelter, David Carlson, dijo a la cadena de televisión local KARE que había recibido un mensaje de texto del sospechoso diciendo que estaría ausente por un tiempo y que "podría morir en breve".

Los ataques han sido ampliamente rechazados por personalidades de todo el espectro político estadounidense. "Una violencia tan horrible no será tolerada en EE. UU.", dijo el sábado el presidente Donald Trump, quien adelantó que "la fiscal general, Pam Bondi, y el FBI están investigando la situación y procesarán a todos los involucrados con todo el rigor de la ley".

