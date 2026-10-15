¿Qué está pasando con el clima en el planeta Tierra? Meteorólogo explica los extremos cambios

Los recientes eventos meteorológicos extremos alrededor del mundo —desde aluviones e inundaciones en Chile, Grecia y Libia, hasta el desbordamiento récord de las cataratas del Iguazú y prolongadas sequías en América del Sur— han generado constante preocupación global. Para comprender por qué se presentan simultáneamente precipitaciones torrenciales y sequías severas, el meteorólogo Albert Martínez ofreció un análisis detallado en Noticias Caracol sobre los factores oceánicos y atmosféricos que están alterando el clima planetario.

Un rompecabezas climático y la dinámica de El Niño

Albert Martínez sostiene que no se puede atribuir cada desastre al fenómemo de El Niño. El especialista aclara que “el Niño es una pieza más de un rompecabezas mucho más grande que es el clima del planeta”. A nivel meteorológico, el rasgo distintivo de la coyuntura actual es la presencia de un océano significativamente más caliente de lo habitual en comparación con los últimos siete años.

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En condiciones normales, explica el experto, los vientos alisios empujan el agua cálida de la superficie del Océano Pacífico hacia Asia y Oceanía (acumulándola cerca de Filipinas, Japón, China y Australia). Martínez también explica, sin embargo, que dichos vientos no han soplado con fuerza, provocando que el agua caliente permanezca represada en las costas del continente americano. Esta alteración cambia la circulación atmosférica: mientras regiones como California, Bolivia y Perú sufren sequías largas y persistentes, zonas costeras de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica experimentan lluvias excepcionales.



Vapor de agua, relieve y el origen de las tormentas

Un factor clave para entender la severidad del clima es el aumento continuo de la temperatura global. Según Martínez, “una atmósfera más caliente puede absorber más vapor de agua”. Al sumarse la evaporación de un Océano Pacífico inusualmente cálido, la atmósfera acumula un volumen masivo de humedad y energía.



El relieve geográfico, indicó el meteorólogo, determina el impacto final de estas precipitaciones. En el Cono Sur, la Cordillera de los Andes funciona como una muralla de entre 3.000 y 4.000 metros de altura. Cuando las masas de aire húmedo chocan contra la cordillera, se ven forzadas a ascender. Durante un invierno anormalmente cálido en Chile, en lugar de nieve cayó lluvia sobre la montaña, provocando que el agua bajara con fuerza arrastrando tierra, rocas y escombros hacia Santiago. Asimismo, el choque de aire cálido cargado de humedad con bolsas de aire congelado a 4.000 o 5.000 metros de altura desencadena fuertes granizadas.



El cambio climático y los desafíos en los pronósticos

Sobre el calentamiento global, el experto enfatiza en que no se trata de un elemento aislado. Martínez explica que “el cambio climático es la consecuencia de todo lo que estamos viendo: de fenómenos del Niño más intensos, de océanos más calientes, de atmósferas más calientes”. También destaca el origen antrópico del fenómeno: “Sabemos que nuestras actividades han emitido a la atmósfera mucho dióxido de carbono, mucho metano proveniente de la ganadería intensiva... pues ahora pagamos las consecuencias”. Advierte además que “con el cambio climático estos eventos van a ser más habituales en el futuro”.



Finalmente, el meteorólogo aborda cómo este escenario complica los pronósticos. Si bien predecir si lloverá o hará calor sigue siendo acertado, el desafío principal es anticipar la magnitud: “Los pronósticos siguen siendo buenos y certeros, pero las intensidades es lo que nos está costando”. Debido a que los océanos están más calientes de lo previsto, los eventos pueden duplicar o triplicar el volumen de agua esperado. Por ello, la meteorología ha comenzado a apoyarse en modelos de inteligencia artificial para calibrar con mayor precisión la intensidad de huracanes y tormentas extremas.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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