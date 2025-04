¿Quién era la colombiana que murió en el desplome del techo de discoteca en República Dominicana?

Una colombiana está entre los al menos 221 fallecidos por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, capital de República Dominicana, informó este jueves la canciller colombiana, Laura Sarabia. "Lamento informar que se confirmó la muerte de nuestra connacional Luz Andrea Jiménez Castiblanco, quien se encontraba en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, en el momento de la tragedia", manifestó la ministra de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.

Sarabia agregó que la información de la muerte de Jiménez la recibió la Cancillería de "las autoridades dominicanas" y expresó sus condolencias y solidaridad a la familia de la fallecida.

La canciller señaló que el Gobierno puso a disposición de la familia "los mecanismos de los que dispone el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación de su cuerpo, en el marco de la normativa internacional".



¿Quién es la colombiana que murió?

Según se conoció, la mujer colombiana que murió en República Dominica es Luz Andrea Jiménez Castiblanco, quien vivía hace cuatro años en Santo Domingo. Oriunda de Huila, esta colombiana trabajaba en el sector de bienes raíces y promovía constantemente en redes sociales su actividad como agente inmobiliario. Su empleada doméstica fue quien este miércoles reportó su desaparición. "Hasta ahora, no pude comunicarme con ella y ella estaba en ese lugar", dijo Lita Félix, empleada de la mujer colombiana.

De otro lado, el embajador de Colombia en República Dominicana, Darío Villamizar, dijo este miércoles que hasta ese momento solo tenían constancia dedos ciudadanos de este país, una mujer y un hombre, entre los heridos en la discoteca , ambos sin lesiones graves. Se trata, según la Cancillería este jueves, "una mujer que estaba de turismo en la isla y que ya había sido dada de alta, pero que requirió una nueva hospitalización; y un hombre que aún sigue hospitalizado, pero que se encuentra fuera de peligro".

Uno de los sobrevivientes es Camilo Peña, colombiano de 33 años que estaba en la discoteca el día en que el techo se desplomó, quien narró para Noticias Caracol En vivo cómo sobrevivió a la tragedia.

"A mí me cae una placa del techo grande en mis dos piernas, sentado, y otra como en la planta del pie que no me dejaba mover el pie. Yo lo más que hacía era tratar de respirar por la boca para aguantar el aire que más pudiera porque no sabía a qué hora o en qué momento iba a salir", afirmó.



¿En qué van los trabajos de rescate?

Entre las 221 víctimas mortales de esta tragedia ocurrida el martes de madrugada está el cantante de merengue Rubby Pérez, de 69 años, quien estaba actuando cuando se produjo el accidente y fue sepultado hoy en Santo Domingo.

Varios extranjeros figuran en la lista de fallecidos, entre ellos tres personas con doble nacionalidad española y dominicana, así como dos franceses, un italiano y un haitiano.

La noticia la divulgó la Canciller de Colombia, Laura Sarabia. - Foto: AFP

Los trabajos de rescate se han reducido al mínimo este jueves en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo colapsó la madrugada del martes mientras se celebraba una fiesta, causando la muerte de 221 personas y dejando heridas a otras 189, según datos oficiales.

La tragedia tiene sumida en la conmoción a toda República Dominicana, que recibe la solidaridad de numerosos países y de personalidades de todos los ámbitos, desde el mundo de la política a la cultura, unas muestras de pesar a las que se ha sumado también el papa Francisco.

"Hicimos todo el levantamiento" y lo ocurrido "real y efectivamente afecta a la sociedad dominicana", dijo el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, antes de que las lágrimas lo obligaran a interrumpir su intervención ante los medios en el entorno de la discoteca.