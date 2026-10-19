Supremo de Estados Unidos rechaza apelaciones del 'cerebro' de los ataques del 11S y dos coacusados

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este lunes las apelaciones del presunto "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohamed, y otros dos coacusados, contra la anulación de un acuerdo que habría descartado la pena capital para los supuestos responsables de los ataques. Con su rechazo, el Supremo estadounidense mantiene vigente el fallo anterior de un tribunal de apelaciones que determinó que el exsecretario de Defensa, Lloyd Austin, poseía la autoridad para invalidar los pactos, anunciados en 2024 ante el rechazo de sobrevivientes y familiares de las víctimas.



Poco después de darse a conocer los acuerdos, el jefe del Pentágono durante la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) los anuló abruptamente, bajo el argumento de que era él quien debía tomar una decisión de tal importancia, decisión respaldada por el actual Gobierno del presidente Donald Trump.

El alto tribunal rechazó así las peticiones de apelación presentadas por separado por Sheij Mohamed, y dos de sus supuestos cómplices, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi.

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El caso, que también incluye al acusado Ammar al Baluchi, continuará entonces ante las comisiones militares creadas en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, donde está previsto que en 2028 se inicie un juicio demorado por cuestiones procesales y técnicas, más de 25 años después de los ataques.



Sheij Mohamed, el prisionero de mayor valor en la base naval y sus coacusados se enfrentan a la pena de muerte por el asesinato de 2.977 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, en los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos.



Los cargos fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en 2008, tras lo cual el procedimiento se suspendió por varios años y fue reformulado bajo nuevas normas en 2012.

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Además de las acusaciones contra el supuesto ideólogo del 11S, Bin Attash está señalado por dirigir la selección y el entrenamiento de varios de los atacantes, mientras que Al Baluchi y Al Hawsawi supuestamente enviaron ayuda monetaria y se encargaron de varios preparativos en la operación.

En 2023, un juez militar separó a un quinto acusado, Ramzi bin al Shibh, del caso original por incapacidad mental.

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EFE