“También vamos a morir”: sacerdote momentos antes de que cruz le cayera encima y falleciera

Una reflexión sobre la muerte, la fe y el tiempo que se comparte con los seres queridos se convirtió en uno de los últimos mensajes del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari. El sacerdote falleció el sábado 17 de octubre de 2026, luego de que una pesada cruz se desprendiera de una pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa en Guayaquil, Ecuador.



El accidente ocurrió en el interior de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde el religioso se desempeñaba como párroco. La ceremonia estaba siendo transmitida en vivo a través de plataformas digitales, por lo que el momento quedó registrado en video. La muerte del padre Sánchez Molinari fue confirmada por la Arquidiócesis de Guayaquil, que expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad religiosa. Durante la misa, el sacerdote abordó un pasaje del Evangelio relacionado con la pregunta que los fariseos y los enviados de Herodes hicieron a Jesús sobre el pago del tributo al César. A partir de ese relato, invitó a los asistentes a pensar en el lugar que ocupan Dios y las cosas materiales en la vida cotidiana.

En su predicación, advirtió que las personas pueden dedicar horas al trabajo, al celular, a las series y a otras actividades, mientras dejan en segundo plano el tiempo destinado a la fe.

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“¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios? A veces, ¿cómo utilizamos nuestro tiempo?”, preguntó a los feligreses. El padre también se refirió a las horas que las personas pasan revisando contenidos en sus teléfonos o entretenidas con distintas actividades, en contraste con el tiempo que reservan para su vida espiritual.



Minutos después, pronunció la frase que se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de su última homilía: “Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir y a veces el tiempo que hemos utilizado, a veces en cosas pues no tiene tanto sentido como el tiempo que lo utilizamos en Dios, en ese tiempo que damos de calidad a Dios, a nuestros hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia”.



Con estas palabras, el sacerdote invitó a los asistentes a valorar el tiempo compartido con Dios, sus familiares y las personas cercanas, en lugar de concentrarse únicamente en asuntos pasajeros o materiales. Ahora este mensaje ha sido interpretado como una premonición para muchas personas, mientras que otros lo han tomado como la "prueba de que la vida es muy frágil".

⚪ Estremecedor.



Salió a la luz el último sermón del sacerdote Patricio Sánchez minutos antes de morir aplastado por un cristo de madera en Guayaquil.



En un tono casi premonitorio, el párroco reflexionó: "todos vamos a morir", mientras cuestionaba el tiempo que malgastamos en… pic.twitter.com/6Urbavu6Bo — Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) October 18, 2026

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Así ocurrió el accidente durante la misa en Guayaquil

El accidente se produjo cuando habían transcurrido aproximadamente 27 minutos de la transmisión en directo. Una cruz de gran tamaño, instalada en la pared detrás de la zona del altar, se desprendió y cayó sobre la cabeza y la espalda del sacerdote.

En el registro audiovisual se escucha la conmoción de las personas que se encontraban en el templo, quienes reaccionaron y se acercaron para intentar auxiliarlo. La grabación comenzó a circular en plataformas como X y Facebook. Sin embargo, la información disponible hasta el momento sobre el caso no precisa las causas oficiales del desprendimiento de la estructura.

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El hecho ocurrió mientras el padre Sánchez Molinari cumplía con su labor pastoral y celebraba la eucaristía ante los feligreses. Tras conocerse el fallecimiento, la Arquidiócesis de Guayaquil difundió un comunicado y una dedicatoria firmada por el cardenal arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera, OFM.“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, indicó la institución.

En el mismo mensaje, la arquidiócesis manifestó su solidaridad con la familia redentorista, los familiares y los amigos del religioso.



¿Quién era el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una orden religiosa fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732. Durante su trayectoria pastoral prestó sus servicios religiosos en la parroquia San Lorenzo de Vinces, antes de asumir como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil.

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Según la información difundida por la arquidiócesis, el religioso había celebrado su aniversario sacerdotal apenas un día antes del accidente. Su fallecimiento generó mensajes de condolencia entre integrantes de la comunidad católica.