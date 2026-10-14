Terremoto en Panamá: reportan la primera víctima mortal tras el sismo de magnitud 7,7

Una mujer de 68 años falleció este miércoles a causa de las heridas sufridas durante el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá la semana pasada , según informaron las autoridades. Esta muerte supone la primera registrada en este desastre natural. Miles de personas se han quedado sin hogar tras el terremoto del viernes, que dejó alrededor de 30 heridos y causó graves daños a edificios, puentes y carreteras, bloqueando las vías de acceso en la región central del país.



¿Quién es la primera víctima del terremoto de 7,7 en Panamá?

La víctima, identificada como Elena Barria, "resultó gravemente herida durante el terremoto", según un comunicado de las autoridades de la seguridad social de Panamá. Los medios locales informaron que residía en Macaracas, en la provincia central de Los Santos, una de las más afectadas. Se han registrado más de 400 réplicas desde el terremoto inicial. El potente sismo, que dejó 27 heridos y graves daños de infraestructura, afectó ciudades pero sobre todo a pequeños pueblos de campesinos en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, donde se cayeron cientos de viviendas y se dañaron escuelas e iglesias.

"Hay lugares donde no hemos llegado y de los que ni siquiera tenemos los reportes" de daños, afirmó a la AFP René García, jefe del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil. "No hemos podido llegar ni para entregarles ayuda", lamentó. Varias de esas comunidades son caseríos aislados, con densidad baja de población, que están ubicados en los alrededores de la localidad de Tonosí, a 350 km al suroeste de Ciudad de Panamá, donde fue el epicentro del sismo. Según García, el terremoto ha dejado hasta el momento más de 3.500 afectados en todo el país. Además dañó 1.600 viviendas, muchas de las cuales habrá que demoler, y 656 escuelas.

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En algunas zonas las comunicaciones también presentan problemas. El gobierno ha repartido 90 toneladas de ayuda como agua, comida, catres, carpas y distintos productos básicos. Estados Unidos también ha distribuido diferentes enseres y anunció cinco millones de dólares para asistencia humanitaria. Sin embargo, las lluvias -que dificultan los vuelos de ayuda- y las más de 400 réplicas del sismo complican el envío y las labores de evaluación de daños. "Sigue temblando" en la zona, así que "vamos a esperar" para iniciar la "reconstrucción", declaró García. "Esto apenas empieza", añadió.



El gobierno anunció este lunes que el servicio eléctrico se restableció en algunas áreas, pero las clases siguen suspendidas en todo el país y algunas instituciones públicas permanecen cerradas por daños en sus oficinas. Además, cientos de personas permanecen en una decena de albergues, parques y jardines porque no pueden regresar a sus casas. La capital de Panamá, donde el sismo se sintió con intensidad, no sufrió graves daños aunque generó pánico.

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Editado por Valentina Gómez Gómez

Con información de AFP