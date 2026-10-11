Los videos de daños en Colombia que dejó el terremoto de Panamá: se abrió la tierra

El terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en Panamá provocó severos daños e interrupciones en la subregión del Urabá antioqueño, en Colombia. Algunos de los municipios afectados son Necoclí y Turbo. Olga Baena, damnificada por el sismo, dijo que perdió su casa, los cultivos y las cocheras de animales. “Sacamos las cosas, pero esto no se puede habitar”, comentó.

¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA

Publicidad

En sectores de Turbo, el movimiento telúrico provocó que la tierra se abriera y se fracturara de manera profunda. La falla del terreno derivó en el colapso parcial y agrietamiento severo de viviendas, baños e infraestructura del hogar, dejando múltiples inmuebles totalmente inhabitables. Ante el alto riesgo de derrumbe e inestabilidad del suelo, las brigadas de emergencia ordenaron la evacuación inmediata de los habitantes.



La emergencia ambiental afectó críticamente el abastecimiento de agua potable. Los reservorios comunitarios utilizados por la población para su consumo sufrieron rajaduras de gran tamaño. De igual forma, el servicio de energía eléctrica presentó cortes prolongados, mientras que la señal de telefonía y comunicaciones colapsó por completo, dificultando el reporte de daños.

Comunidades incomunicadas y red vial bloqueada



Como consecuencia del agrietamiento terrestre, los caminos rurales quedaron destruidos e intransitables para el tráfico vehicular. Esta situación dejó a más de 20.000 campesinos incomunicados. La falta de señal y la imposibilidad de transitar en vehículos complicaron la comunicación entre Currulao y Nueva Antioquia. A pesar de las cuantiosas pérdidas materiales, no se reportaron víctimas mortales.

Publicidad

“La gente ha estado evacuando, sacando sus camitas, sacando sus cositas. Hay casas que ya no se pueden habitar”, dijo otro damnificado quien pedía colaboración al presidente Abelardo de la Espriella por la difícil situación.

#Colombia | Habitantes del Urabá antioqueño piden ayuda urgente tras los daños que dejó el terremoto con epicentro en Panamá. El movimiento telúrico destruyó viviendas, cultivos y vías, y los campesinos de la zona están incomunicados.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻… pic.twitter.com/owJn7scA8D — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 11, 2026

Balance del terremoto en Panamá

Publicidad

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este domingo que la rehabilitación de las carreteras dañadas por el potente terremoto de magnitud 7,7 del viernes pasado está permitiendo agilizar la entrega de comida y otros enseres en las zonas más afectadas, situadas en el centro y sur del país, donde por un "milagro" no se registraron víctimas.

En un recorrido por una instalación del estatal Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de Herrera, Mulino informó que miles de bolsas de comida se están armando para ser distribuidas en esa provincia central y en las cercanas de Los Santos y Coclé, afectadas por el terremoto. También se está reabasteciendo el agua potable.

Publicidad

"Lo importante son las bolsas de comida. Vienen bolsas combinadas de arroz, de frijoles, una serie de cosas, para ser repartidas casa por casa, con mucho orden, con mucho cuidado, para que no vayan a hacer fiesta política con esto, que esto es para la gente que más lo necesita", declaró el mandatario, que desde el mismo viernes recorre las regiones impactadas.

A medida que se realizan las inspecciones se ha ido incrementando la cifra de estructuras afectadas, que ya superan las 1.400 en todo el país, entre ellas 840 residencias y edificios de viviendas, 419 escuelas, más de 60 edificios gubernamentales, 24 centros de salud, 12 hoteles y 27 iglesias.

Publicidad

Las autoridades aún no han cuantificado las pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE