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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en vivienda de EE. UU. dejó varios muertos, entre ellos niños: investigan disputa familiar

Tiroteo en vivienda de EE. UU. dejó varios muertos, entre ellos niños: investigan disputa familiar

El hecho terminó con un incendio en la casa, mientras que el presunto agresor murió tras dispararse a sí mismo. Las autoridades señalaron que no existe un peligro adicional para el público y mantienen la investigación en curso.

Por: EFE
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Editado por: Heidy Carreño
Tiroteo en vivienda de EE. UU. dejó varios muertos, entre ellos niños: investigan disputa familiar
Investigan posible disputa familiar-
Captura de pantalla

Varias personas murieron, entre ellas niños, por un tiroteo en una vivienda del estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, que luego fue incendiada en un incidente que las autoridades locales calificaron de disputa familiar.

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"La investigación inicial demuestra que este incidente comenzó como una disputa familiar y no fue un acto de violencia aleatorio en el que las partes no se conocían entre sí",afirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone, también afirmó que "no existe ningún peligro adicional para el público".

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De acuerdo con el informe preliminar del Departamento de Policía de Billings, los uniformados recibieron el reporte cerca de la 6 de la tarde, sobre un tirador cerca de la zona, 15 minutos después, llegó un agente al lugar mientras que se escuchaban disparos.

El agresor murió por un disparo autoinflingido tras prender fuego a la casa en Billings, la mayor ciudad de ese territorio estadounidense, detalló la Policía en una rueda de prensa celebrada la noche anterior y recogida este martes por medios locales.

El sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O’Donnell, informó que "varios adultos y varios menores" fallecieron en el tiroteo, ocurrido en la tarde del pasado domingo.

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O’Donnell advirtió que aunque las víctimas ya han sido identificadas, de momento no divulgarán el número exacto de muertos, sus nombres o edades debido a que las pesquisas alrededor del incidente siguen en curso.

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"Debido al incendio y, obviamente, al agua utilizada para sofocarlo, la investigación de la escena del crimen y la recuperación de pruebas se verán ralentizadas. Por ello, pedimos paciencia mientras completamos esta investigación", agregó.

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Los tiroteos masivos son uno de las mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 314 en todo el país.

AGENCIA EFE
EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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