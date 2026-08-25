Presidenta encargada de Venezuela dice que han retirado el 28% de los escombros tras terremotos

Venezuela ha retirado el 28% de los escombros en las zonas afectadas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en el norte del país, indicó este lunes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En un mensaje a la nación con motivo de los dos meses de los sismos, la mandataria aseguró que el trabajo se ha hecho "con absoluto resguardo de la naturaleza". Según cifras oficiales, han sido recogidas 600.790 toneladas de escombros hasta la fecha. "Con el plan Despeje Digno y Seguro, estamos trabajando con equipos locales, técnicos internacionales y especialistas de las Naciones Unidas, junto con otros mecanismos de cooperación internacional", señaló.

Expertos y el propio Gobierno de Rodríguez consideran que la remoción de escombros es un proceso que puede demorar hasta un año para culminar, mientras la reconstrucción sigue siendo un proyecto pendiente cuando miles de personas permanecen en refugios o albergues improvisados.

Rodríguez expresó que los terremotos, que dejaron al menos 6.509 muertos, generaron "una emergencia de una magnitud" que el país no había vivido en su historia. También indicó que más de 25.000 venezolanos "tuvieron que ser acogidos temporalmente en campamentos integrales" y que, de momento, han entregado 335 viviendas nuevas, lo que benefició a 1.172 personas.



Además, se recuperaron 1.001 casas que beneficiaron a un total de 3.503 personas, afirmó la mandataria, quien reiteró su promesa de entregar más de 4.000 viviendas antes de que finalice el año. "Hoy estamos en otra etapa, se trata de rehabilitar las condiciones de vida de las familias y reconstruir mejor", expresó.



Por otra parte, aseveró que el trabajo para mejorar los servicios públicos "no comenzó con el terremoto ni termina con la reconstrucción". "El terremoto agravó e hizo más urgente una tarea en la que ya estábamos empeñados", dijo Rodríguez, quien aseguró tener un plan para "mejorar de manera progresiva la electricidad, el agua, la salud, las escuelas, el hábitat y la vialidad".

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Respecto a la electricidad, cuya prolongada crisis ha vuelto a agravarse este año, recordó que el país ha suscrito acuerdos para mejorar el sector y que se busca también "ampliar significativamente la capacidad termoeléctrica". "Todavía tenemos problemas importantes por resolver, no hay duda. (...) No voy a decirles que todo está resuelto, pero sí puedo decirles que tenemos claro el camino para avanzar", agregó.

La semana pasada, Estados Unidos entregó a Venezuela 20 máquinas pesadas para remover los escombros, informó entonces el encargado de negocios en Caracas, John Barrett.

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El diplomático indicó en redes sociales que las máquinas teleoperadas fueron entregadas en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions y "permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de forma rápida y segura en zonas de difícil acceso".

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

EFE