Impactante video de intento de robo a motociclista en Bogotá: “Me hicieron un disparo”

Habitantes del barrio La Española, en la localidad de Engativá de Bogotá, caminan con miedo por el sector porque los ladrones les disparan si no se dejan robar. Esto le ocurrió a César Collazos, un motociclista que milagrosamente salió ileso del ataque de los delincuentes. El intento de asalto quedó captado en video.



En las imágenes se ve una camioneta blanca, en la que los sujetos se estarían movilizando. Cuando detectan a su objetivo, parquean más adelante y regresan para cometer el hurto.

César Collazos, que por poco es víctima de los ladrones en Bogotá, relató que vio a un hombre aproximándose hacia él. “Me apuntó con un arma y me dijo que le entregara la llave de la moto y que no me hiciera joder”, le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

¿Por qué no resultó herido?

“Cuando yo vi que me apuntó, vi que las otras dos personas que venían al lado de él se me vinieron, entonces vi que venían los tres y mi reacción fue salir corriendo porque tenía la llave. Cuando arranqué a correr, me hicieron un disparo y me percaté, cuando volteé a mirar, que ellos ya se estaban devolviendo y pues deduje que el arma era de fogueo”, es lo que cree el ciudadano.

César sostiene que en el barrio La Española “estamos totalmente azotados, la delincuencia está totalmente desbordada”.

Este trío de ladrones en Bogotá sigue libre.