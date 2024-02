A ciclista le dispararon en la cara, cerca de Monserrate, y le robaron su bicicleta

En la madrugada del miércoles 14 de febrero se presentó un robo cerca al cerro de Monserrate y la víctima de los hechos fue el ciclista profesional Santiago Cortés, quien se dirigía a la subida del reconocido sitio en Bogotá para una sesión de fotos.



“Estando a unos 200 metros del semáforo para llegar a las casetas me aparece un tipo, salió de unos matorrales, y se me atraviesa al frente, a la mitad de la calle. Intento esquivarlo y, a lo que intento esquivarlo, creo que llevaba un arma aturdidora o de balines y me dispara y me golpea en la ceja, me empuja de la bicicleta y me deja tirado en la calle y se lleva la bicicleta”, comentó Santiago Cortés en Caracol Ahora.

Además de la bicicleta, avaluada en cerca de 23 millones de pesos, le robaron "el ciclocomputador, que es donde marco los kilómetros y todo lo que tengo de entrenamiento, y las gafas que traía también”.



De acuerdo con el relato del ciclista asaltado en inmediaciones de Monserrate, la Policía Metropolitana de Bogotá le comunicó que es probable que el robo lo haya cometido un delincuente de la zona al “que le dicen ‘El gato’, que es de otro barrio y que tiene la mamá que vive allí cerca de donde fue todo y que él como que guarda todo lo que se roba en la casa, entonces que están intentando entrar para ver si la bicicleta está ahí”.

“Lo que tengo entendido es que es una banda que ya lleva varios años ahí, entonces que esperan el momento justo para atacar y robar bicicletas”, subrayó Santiago Cortés.

Aunque la víctima señala que los hechos sucedieron muy rápido y por ello no tiene claro si el sujeto le apuntó a la cara con el arma que llevaba, lo cierto es que terminó con una herida en medio de las cejas y, por supuesto, con raspones debido a la caída de la bicicleta.