Así fue el atraco a Juan Pablo Raba por el que hay 8 capturados: "Nos hicieron la encerrona"

Ocho personas implicadas en el violento atraco a Juan Pablo Raba fueron capturadasen la mañana de este 15 de febrero. Según la directora de la Fiscalía Seccional Bogotá, los detenidos, además de haber participado en el robo al actor, estuvieron involucrados en otro asalto ocurrido en septiembre de 2023.

"En articulación con la Policía Nacional y un fiscal de la delegada para la seguridad territorial, en las últimas horas se realizan los allanamientos y las capturas de los responsables, no solamente del hurto del señor Juan Pablo Raba, sino de otro hecho ocurrido en septiembre de 2023. Serán presentados antes los jueces de control de garantías en las próximas horas", señaló Leonor Merchán, directora de la Fiscalía Seccional Bogotá.



¿Cómo fue el atraco a Juan Pablo Raba?

Los hechos se registraron el 6 de noviembre de 2023, mientras Juan Pablo Raba caminaba con sus dos hijos -de 11 y 5 años- por los cerros orientales de Bogotá. El actor contó que "nos cruzamos con dos muchachos jóvenes, tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta de que venían tres más".

Raba detalló que fue abordado por cinco sujetos, quienes lo despojaron de sus anillos de matrimonio, su celular y un reloj. "Se nota que ya nos habían visto, nos hicieron la encerrona y se empezaron a acercar. Protegiendo a mis hijos, por supuesto, los pegué contra un árbol detrás de mí y ellos me empezaron a golpear", agregó.

Y es que durante una entrevista con Caracol Ahora, Juan Pablo Raba comentó que "a nosotros no nos amenazaron con arma de fuego, pero sí vi un destornillador y un puñal. A mí me recibieron a golpes". El actor recalcó que decidió enfrentarse a los criminales por una razón: proteger a sus hijos.

“Me tuve que defender para asegurarme de que no se acercaran a mis hijos. A alguien le di un par de codazos. Se me salió el papá que tengo adentro”, narró Juan Pablo Raba, quien resaltó que uno de los sujetos trató de “agarrar” a su pequeña de 5 años.

Sin embargo, tras ver la reacción de Raba, los delincuentes “empezaron a desescalar la situación”, es decir, trataron de calmarlo. “Me empiezan a decir que esté tranquilo, que no querían lastimar a mis hijos, que solo querían las claves de mi teléfono”.