Taxistas de Bogotá ayudan a valiente mamá que dejó su trabajo para cuidar a hijita enferma

Jazmín es una valiente mamá que lo dejó todo por su hija, a quien en 2023 le descubrieron un tumor en la cabeza y, tras una cirugía, quedó postrada en cama. Taxistas de Bogotá que conocieron su historia se volvieron en los ángeles de la guarda de esta mujer cabeza de hogar y de Jineth Sofía, que tiene 8 años.

Hace nueve meses, la menor de edad comenzó a sufrir dolor de cabeza. “Lo que dijo la doctora fue que la niña tenía inicios de migraña y que la cuidáramos de estar en el sol, que le pusiéramos una gorrita”, contó su madre.

En cuestión de semanas y después de decenas de exámenes, le descubrieron un tumor en la cabeza.

Por ese mal, “la niña estaba presentando dificultad para la marcha, ya había perdido algo de su parte psicomotriz porque temblaba”, relató Jazmín al Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Publicidad

La malformación fue extraída, pero Jineth, que sueña con ser doctora, tuvo secuelas tras el procedimiento.

“Estuvo 32 días en la UCI y ya después la sacaron a piso. Pero después de la cirugía la niña no volvió a hablar, no volvió a comer, a sentarse, a caminar”, contó esta valiente mamá, quien no pudo trabajar más porque tiene que estar las 24 horas del día pendiente de su niña.

Publicidad

Con la necesidad de esta familia, también aparecieron los ángeles, conductores en Bogotá que organizan eventos y “hoy en día me ha estado colaborando el grupo de taxistas del sur. Me mandan un taxi para que me recoja y la lleve a ella para las citas y que nos traigan”, dijo Jazmín.

A pesar de ese esfuerzo, los pañales se acaban, las terapias son insuficientes y el alimento escasea para esta mamá, que reveló que “acá en Suba ya se hizo una mercatón por parte de los taxistas de acá, ahorita se va a hacer una lechonatón el 16 de junio en la playa del Rafael Núñez, que es detrás de la Universidad Nacional, van a hacer una lechonatón también con el mismo motivo como de recoger mercado y, pues ayudas económicas para colaborarme a mí y para lo de Sofía”.

De milagro en milagro, esta madre cabeza de hogar sigue adelante, confiando en los buenos corazones, pero ante todo en que Dios sanará a su hija y la convertirá en una brillante doctora.