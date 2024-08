Desconcierto por respuesta de Francia Márquez sobre Ministerio de Igualdad: ¿qué dijo?

La vicepresidenta Francia Márquez causó indignación entre algunos congresistas, los cuales quedaron desconcertados ante la respuesta que dio la alta funcionaria frente a cuestionamientos por el presupuesto del Ministerio de Igualdad.

>>> Le recomendamos: Ministerio de Igualdad consignó millonarios bonos a funcionarios por error

Los problemas presupuestales del Ministerio de Igualdad

Este miércoles, 21 de agosto de 2024, la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, se presentó ante la Comisión Primera de la Cámara para responder por el presupuesto de la entidad.

Al parecer, la funcionaria debía enviar un cuestionario respondiendo algunas indagaciones, sin embargo, este aparentemente llegó tarde. Se excusó diciendo que lo había enviado la noche anterior.

Publicidad

"Se envió la respuesta al cuestionario, que rebotó, dos veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío, ni del Ministerio", expresó Francia Márquez en el recinto.

Para muchos de los congresistas, esta actitud muestra el desprecio que tiene la vicepresidenta por la comisión, algo que causó un descontento generalizado.

Publicidad

"Lo que no podemos aceptar es que nos diga que eso no es problema de ella y que eso no es problema del Ministerio de la Igualdad. Claro que es problema suyo, vicepresidenta, porque su cartera, que le aprobamos en la Comisión Primera, lleva 1.1% de ejecución este año", comentó la representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao.

Al final, la célula legislativa decidió reagendar el debate para poder estudiar el presupuesto presentado por el Ministerio de Igualdad.

>>> Puede interesarle: “El Ministerio de Igualdad y Equidad va a seguir trabajando”, aseguró Francia Márquez