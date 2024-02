El mensaje de Armando Benedetti a Petro tras volver a 'puestazo' en el Gobierno

Armando Benedetti se posesionó como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). El funcionario publicó en su cuenta de X una foto de su juramento y dedicó un mensaje de agradecimiento al presidente Gustavo Petro.



"Agradezco al presidente @petrogustavo su designación como Embajador de Colombia ante la @FAO. La alimentación, la reforma agraria y la agricultura son temas fundamentales en las políticas del Gobierno que no admiten esfuerzos menores y que imponen grandes retos", escribió.

Agradezco al presidente @petrogustavo su designación como Embajador de Colombia ante la @FAO. La alimentación, la reforma agraria y la agricultura son temas fundamentales en las políticas del Gobierno que no admiten esfuerzos menores y que imponen grandes retos. pic.twitter.com/8A9g7DAn2j — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 8, 2024

"Buscaré materializar el acuerdo firmado por el presidente y el director de la FAO para reforzar la cooperación, avanzar en la lucha contra el hambre y promover sociedades rurales prósperas", añadió Armando Benedetti.

"Nómbrese al señor Armando Alberto Benedetti Villaneda en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma, República Italiana", señala el decreto que oficializa el regreso de Benedetti al gobierno Petro, firmado por Álvaro Leyva.

Armando Benedetti volvió a la diplomacia luego de su salida de la Embajada de Colombia en Venezuela por los enfrentamientos que tuvo con Laura Sarabia, hoy directora del Departamento de Prosperidad Social y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro.



Escándalos de Armando Benedetti

Uno de ellos está relacionado con las chuzadas a dos exempleadas de Laura Sarabia, otro con los reclamos que el entonces embajador le habría hecho al jefe de Estado porque no le dio un ministerio prometido y uno más por una discusión - revelada por la revista Semana - en la que Armando Benedetti amenazaba a la entonces jefa de gabinete con contar el origen de algunos dineros de la campaña Petro presidente.

En un audio revelado en junio de 2023, Armando Benedetti le reclamó a Laura Sarabia: “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones. Es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica”.