Armando Benedetti se reencaucha: así regresó al gobierno Petro, tras escandalosa salida

Uno de los hombres más polémicos del gobierno del presidente Gustavo Petro vuelve al ruedo: se trata de Armando Benedetti, quien fue embajador en Venezuela y lo retiraron del cargo en medio de un escándalo. Algunos procesos que hoy están en la Corte Suprema de Justicia podrían volver a la Fiscalía con su nombramiento en la reabierta Embajada ante la FAO.



Y es que Armando Benedetti vuelve a la diplomacia meses después de que el presidente Gustavo Petro lo retirara de la Embajada de Colombia en Venezuela por los enfrentamientos con Laura Sarabia.

Los escándalos de Armando Benedetti

Entre estos están: uno relacionado con las chuzadas a dos exempleadas de la entonces jefa de gabinete, otro por los reclamos que el entonces embajador le habría hecho al presidente porque no le dio un ministerio prometido y uno más por una discusión - revelada por la revista Semana - en la que Armando Benedetti amenazaba a Laura Sarabia con contar el origen de algunos dineros de la campaña Petro presidente.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones. Es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica”, le dijo Armando Benedetti a Laura Sarabia en un audio revelado en junio de 2023.

Por estas peleas, Armando Benedetti fue retirado de la Embajada de Colombia ante el gobierno de Venezuela. Su retiro fue ratificado por el canciller Álvaro Leyva, quien este miércoles firmó también un decreto oficializando su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma, Italia.



En medio de las polémicas, el canciller Álvaro Leyva se había referido a Armando Benedetti en estos términos, en junio de 2023: “A Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble, el mismo dice ‘yo soy un drogadicto’, pónganse ustedes a pensar”.

Ya sin el fuero de embajador, el año pasado la Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia cuatro procesos contra Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito de servidor público, financiación de campañas electorales con fuente prohibida, delitos contra mecanismos de participación democrática e interés indebido en la celebración de contratos.

La pregunta ahora es, como vuelve a tener fuero de diplomático, qué pasará con estos procesos.

“Habrá hechos en que, si fueron desarrollados como congresistas y durante el ejercicio de la función congresional, la Corte podría tener competencia. En los otros, tendrá que remitirlos a la Fiscalía General de la Nación”, señala Francisco José Sintura, exvicefiscal general.

Armando Benedetti asumirá sus nuevas funciones diplomáticas la próxima semana.