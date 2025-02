Francia Márquez: “No me parecen las actitudes de Sarabia (…) ni comparto la traída de Benedetti”

En Consejo de Ministros, llevado a cabo este martes en Casa de Nariño, la vicepresidenta de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, expresó su molestia con "las actitudes de Laura Sarabia", actual canciller, y con el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo jefe de Despacho del presidente Petro.

La vicepresidenta Márquez empezó su intervención ante el presidente Petro y los demás jefes de gabinete diciendo: “Celebro que este Consejo de Ministros se esté haciendo de cara al país, pero ojalá no sea solo el Consejo de Ministros, porque no todo se hace con la transparencia, presidente, con la que hoy le estamos hablando al país. Y ese es parte de mis dolores, porque ayudé a elegir a este gobierno”.

Márquez especificó que "hoy me duele que en este gobierno que ayudé a elegir y que le ayudé a hablar al país, como usted lo ha dicho (presidente), se presenten tantos actos de corrupción. Tenemos que decirlo de frente".

Sobre su desempeño en el Ministerio de la Igualdad y Equidad, Francia Márquez señaló: "A mí me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país; sin embargo, lo que recibí, a diferencia de los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó, en este año y medio, a crear una institución de cero y eso ha sido un dolor para mí, presidente, porque yo sí quería responderle a mi país".

"No me interesa la politiquería, no me interesa la burocracia y no me interesa la corrupción. Me interesa responderle a mi gente; a mi pueblo; al municipio de Suárez; a mi departamento del Cauca, que ayer estaba en medio del conflicto armado; a mis tías, que ayer estaban en medio del conflicto armado debajo de una cama llamándome a mí y diciéndome: ‘Francia, qué hacemos, me van a matar aquí’, y eso me duele”, complementó Márquez.

Noticia en desarrollo.