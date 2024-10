¿Hay inconsistencia en texto de ley que establece paridad de género en entidades públicas?

El Gobierno sancionó la ley que establece la paridad de género en todas las entidades públicas del Estado, incluidas las delegaciones diplomáticas, es decir, que tendrá que haber mínimo un 50% de mujeres ocupando esos cargos.

>>> También le puede interesar:Iván Name a reformas propuestas por presidente Petro: “Se las voy a ayudar a enterrar”

Sin embargo, hay algo no muy claro y es que en el texto sancionado se establece que durante los próximos 6 meses se van a reglamentar los cargos a los cuales le aplicará la presente ley a discreción del Gobierno. Es decir, que no inmediatamente se impulsará a que las entidades que no tienen mujeres empiecen a incluirlas.

No se entiende el por qué de esto, si la ley que están modificando, que es la 581 del 2000, dice cuáles son los cargos de máxima dirección que precisamente son a los que se les debe aplicar la paridad.

Publicidad

Esperemos que no estemos viendo un ‘conejo’ frente a este tema tan importante que, sin duda, es un avance para el país como sociedad.

>>> También puede leer: Enrique Vargas Lleras radicó incidente de desacato en contra del presidente Petro