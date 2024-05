Iván Name y los caminos que le quedan tras escándalo de corrupción de UNGRD

Las renuncias de Antanas Mockus y Claudia López a la Alianza Verde por el escándalo de la UNGRD, generaron reacciones de las vertientes políticas que dividen a la colectividad. Una de ellas pide la expulsión de Iván Name del partido, así como de Sandra Ortiz.

Uno de los grupos dentro de la bancada es liderado por la exalcaldesa Claudia López, la cual clama la independencia del partido; otro, más cercano al gobierno de Gustavo Petro, es el que respalda la actual administración, y una en el medio, liderada por el senador Ariel Ávila.

Ávila, Junto al exsenador y dirigente de la Alianza Verde Antonio Sanguino y otros miembros de la colectividad están solicitando a la dirección colegiada del partido que se expulse de inmediato al senador y presidente del Senado, Iván Name, y también a la saliente consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Dentro de Alianza Verde coinciden en que no hay que restarle importancia al escándalo, pero la esquina liderada por Ariel Ávila no comparte la postura del profesor Mockus y Claudia López sobre sus renuncias, ya que piensa que los que deben salir son los que estarían implicados en el caso de corrupción y, según ellos, manchan el nombre del partido.

¿Renunciará Iván Name?

“La posición nuestra es que el partido expulse al señor Iván Name. Las decisiones que él tome, si decide renunciar o no, las tomará él. Mi recomendación es que se dedique a defenderse porque va a ser inmanejable el Congreso, estas seis semanas, si él sigue en ese cargo, al igual que el representante Calle”, manifestó el senador Ávila.

Antonio Sanguino y Ariel Ávila afirmaron que no pidieron la salida de Carlos Ramón González -quien también ha sido nombrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, hace parte de la Dirección Nacional de Inteligencia y es dirigente verde de vieja data- porque “no hay pruebas al respecto”. Sin embargo, aún no hay pruebas en contra de nadie, así que pedirían la salida de más integrantes del partido si se ven implicados.

En la mañana de este martes 7 de mayo, la alcaldesa Claudia López manifestó en Noticias Caracol que ella salió de la Alianza Verde porque el partido "terminó cooptado y capturado por una minoría petrista”.

Ante estas declaraciones, Santiago Osorio, representante a la Cámara por la Alianza Verde, dijo que “a lo que nosotros no le podemos apostar el día de hoy es a permitir el oportunismo politiquero de la exalcaldesa, que señala que un grupo minoritario petrista, en este momento, tiene secuestrado al Partido Alianza Verde. Dentro de un grupo minoritario petrista existen conmigo representantes y senadores que hemos hecho una tarea juiciosa, de estudio consciente y honesto, de cada una de las reformas, y de esa manera las hemos votado”.

La reunión clave para el partido será el miércoles 8 de mayo, en donde se hablará sobre la declaración de independencia y también sobre las solicitudes de expulsión de Name y Ortiz.

