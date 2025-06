¿Qué va a hacer el registrador con la consulta popular convocada por decreto por presidente Petro?

El registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció sobreel decreto de la consulta popular que fue firmado por el presidente Gustavo Petro y algunos miembros de su gabinete, y convoca a la ciudadanía a las urnas el próximo 7 de junio para que decidan sobre la reforma laboral que actualmente está siendo discutida en el Senado de la República.

Penagos, desde Puerto Carreño, capital del Vichada, donde se encuentra verificando el buen desarrollo de las elecciones atípicas que se adelantan en la región, afirmó que la Registraduría ya está al tanto del documento y que se encuentra analizando su paso a seguir con ayuda de su equipo jurídico. Indicó, además, que fue notificado de 30 demandas ante el Consejo de Estado por nulidad simple y seis ante la Corte Constitucional por inconstitucionalidad.

"La Registraduría, con todo su equipo jurídico, está estudiando con el rigor debido este decreto, así como la decisión que adoptó el Senado y también fue comunicada a la Registraduría (...) En esta semana que empieza, la Registraduría se pronunciará de fondo sobre el asunto”, dijo Penagos.

Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro decidió firmar el decreto luego de denunciar supuestas inconsistencias cuando la plenaria del Senado votó por la consulta popular el pasado 14 de mayo, cuando la iniciativa se hundió. Según el jefe de Estado, no se leyó la ponencia antes de iniciar la votación, por lo que la decisión, para el Gobierno Nacional, no sería válida. En este punto diversos expertos y políticos han manifestado su desacuerdo, afirmando que no se respeta la separación de poderes, razón por la cual se han radicado distintas demandas en contra del decreto.

Registrador Hernán Penagos se pronuncia sobre decreto de la consulta popular. Colprensa / Redes sociales

¿Por qué Procuraduría abrió indagación a ministros que firmaron decreto?

La Procuraduría General de la Nación anunció indagación preliminar a los ministros que firmaron el decreto con el que se convoca a la consulta popular, debido al fuero de los ministros la investigación la adelantará la Sala Disciplinaria de Instrucción”. La entidad disciplinaria recordó que actualmente “interviene en dos procesos que se siguen en el Consejo de Estado contra el acto de votación del Senado de la República del 14 de mayo de 2025, que rechazó la solicitud de consulta popular presentada por el gobierno nacional”.

La Procuraduría le ordenó al Congreso remitir los documentos del trámite que negó la consulta, y al presidente Gustavo Petro le solicitó los soportes de la consulta por decreto. A los ministerios, asimismo, les pidió remitir conceptos, consultas, análisis u otros estudios que se relacionen con la procedencia del decreto de la consulta popular.

Hubo solo cuatro ministros que no firmaron el decreto: Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores; Eduardo Montealegre, ministro de Justicia; Lena Estrada, ministra de Ambiente, y Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.



¿Cómo va la reforma laboral en el Senado?

Mientras el futuro de la consulta aún es incierto, en la plenaria inició esta semana la discusión sobre la reforma laboral que fue aprobada por la comisión IV. Tras varias horas de debate, ya han sido aprobados el 75 % de los artículos, por lo que falta un 25 % para que el proyecto de ley pase a conciliación con el texto de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con Armando Benedetti, ministro del Interior, "todavía falta el grueso del proyecto". "Lo que tiene que ver con pagar el 100 % de dominicales, los festivos, lo que tiene que ver se pague a partir de las 6:00, el 4x3, el pagar las horas extras, lo del SENA, que no se contrate trabajo por horas solamente, techo pensional como lo llaman algunos, o sea, hace falta de verdad el grueso", dijo en entrevista para Noticias Caracol.

El presidente Petro, de hecho, indicó que “se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes [sic]".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL