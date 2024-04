Margarita Cabello advirtió que nuevo modelo de atención en salud para maestros es improvisado

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, expresó su inconformismo con el cambio de modelo de atención propuesto por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y lo calificó como improvisado.



La jefe del Ministerio Público declaró que, con ese cambio de modelo, “la salud de aproximadamente un millón de maestros está en riesgo, a partir del 1 de mayo de 2024. La Procuraduría General de la Nación evidencia una enorme improvisación para la nueva puesta en marcha de este nuevo modelo. Por ejemplo, hoy la Fiduprevisora maneja la atención en salud de los maestros con 10 contratos”.

Cabello explicó que, “a partir del nuevo modelo, la Fiduprevisora pasará a suscribir más de 8.000 contratos de manera directa, sin pluralidad de oferentes y con sobrecostos que se podrían calificar como inconvenientes y como peligrosos para la garantía del derecho fundamental a la salud”.

El ente de control alerta “por el riesgo que este nuevo sistema representa para la salud de los maestros del país y para sus beneficiarios”.

“Como Procuraduría nos preguntamos: ¿cómo van a garantizar los servicios si aún no hay contratos con prestadores a menos de tres días de iniciar el nuevo sistema? Y también: ¿por qué implementar un nuevo modelo que resulta más costoso de acuerdo con lo que hemos visto? O, me pregunto: ¿podrán los usuarios reclamarle a la Fiduprevisora por el servicio cuando su naturaleza jurídica es de una entidad financiera que no es vigilada por la Supersalud?”, complementó Cabello.

Publicidad

La procuradora Cabello finalizó diciendo que, pese a las advertencias hechas por la entidad que dirige, “como siempre, procederemos con las acciones inmediatas a las que haya lugar”.

¡Atención! 🚨 Procuradora #MargaritaCabello alerta que “la salud de aproximadamente 1 millón de maestros está en riesgo” por el nuevo modelo de atención en salud. Declaraciones completas aquí 👇🏻#EsNoticia https://t.co/FRGCwz1LTT pic.twitter.com/KBpIqpqJ58 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 27, 2024