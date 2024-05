Name le dice a Petro que “la crisis de la salud” se debe al “mal manejo gubernamental”

El anuncio de la EPS Sura derivó en reacciones de varios sectores. Para los gremios económicos, el sistema de salud está en crisis. Entretanto, Acemi señaló que se está ante la destrucción del mayor avance social de Colombia.

“El año pasado habían advertido de la situación del desfinanciamiento que atraviesa el sistema y la cada vez más difícil posibilidad de atender correctamente a los usuarios, precisamente por el desfinanciamiento que ha habido en el sistema. Ha pasado un año y tenemos siete EPS intervenidas, dos que han solicitado su retiro, pues cerca del 80% de la población estaría bajo el control del Estado”, manifestó Ana María Vesga, presidenta de Acemi.

Vesga no descarta que más EPS opten por el retiro voluntario ante un sistema de salud que, a su concepto, resulta insostenible: “Los recursos del sistema están siendo insuficientes desde hace varios años, no es un tema de este Gobierno, en el que los gastos del sistema han crecido de manera exponencial por múltiples razones. Ese cálculo que se hace de la UPS se ha venido quedando corto con un déficit que supera los 10 billones de pesos”.

Las reacciones también se dieron en el Congreso de la República. Iván Name, presidente del Senado, adjudicó la “crisis de la salud” al “mal manejo gubernamental”.

“Tengo que referirme a esta afirmación para decirle al presidente y a su gobierno que la crisis de la salud en Colombia hoy se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo que, por supuesto, no era ideal, ni plenamente eficiente (…) La crisis de la salud no se le puede endilgar al Senado de Colombia y lo sabemos todos los que estamos acá”, aseguró Name.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le respondió a Iván Name: “La reforma no era para jugar, Name, era para salvar el sistema de salud”.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara, recalcó que “con la salida de Sura y Sanitas el sistema de salud acabó la evolución en 30 años del sistema. Se perdieron. Yo lo lamento, pero el Gobierno pone en jaque la vida de los colombianos”.

Gremios económicos como la Andi se pronunciaron sobre esta situación.

“Nosotros hemos invitado y convocado al Ministerio de salud y a las entidades a que realmente entre todos construyamos el sistema que sea más responsable, el que mejor les cumpla a las personas”, manifestó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Ante este panorama, la EPS Sura se comprometió a prestar el servicio a sus usuarios hasta que el Gobierno nacional dé una respuesta a la solicitud de retiro del sistema de salud.

