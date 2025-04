Presidente Petro no se pronunciará sobre elecciones de Ecuador hasta que se verifiquen actas

El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que recibió informes "preocupantes" de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Ecuador que dieron como ganador a Daniel Noboa y dijo que, al igual que en Venezuela, las cosas deben "aclararse".

"Se enviaron personas veedores (sic) de Colombia a las elecciones del Ecuador. Los informes que recibo son preocupantes", manifestó Petro en un escrito publicado en su cuenta de X.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, obtuvo el domingo la reelección en segunda vuelta con el 55,6 % de los votos, mientras que la candidata correísta Luisa González recibió el 44,4 %, resultados que fueron avalados por las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Leonidas Isa, escandidato (sic) indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar dos días antes de las elecciones", manifestó Petro como supuestas irregularidades de los comicios.

Según el mandatario colombiano, "la dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Cada mesa tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas". Además, aseguró que "hay veedores extranjeros que tuvimos que proteger porque tenían temor de no poder salir" y que fue impedida la salida del país de un veedor argentino.

"Creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente. (…) Pero igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme", dijo Petro, quien no reconoció el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, pero sí envió el 10 de enero a su embajador en Caracas, Milton Rengifo, como su representante en la investidura del líder chavista Nicolás Maduro.

Colombia ya había felicitado a Noboa

El pronunciamiento del mandatario colombiano se da un día después de que su canciller, Laura Sarabia, expresara también en X una felicitación a Noboa por su triunfo electoral.

"Felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz", expresó Sarabia, quien se encuentra de visita en Japón.

Colombia y Ecuador comparten una dinámica frontera de 586 kilómetros y su relación se ha caracterizado por la buena vecindad, una política que reiteró hoy Petro al señalar: "Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia".

Petro, quien estuvo en Quito en noviembre de 2023 en la posesión del mandatario ecuatoriano con quien se ha reunido varias veces, agregó: " Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad. No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad".