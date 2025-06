Presidente Petro asegura que los mencionados en audios de Leyva deben responder "ante la justicia"

El presidente Gustavo Petro aseguró que todas las personas que son nombradas en los audios de Álvaro Leyva, incluyendo la vicepresidenta Francia Márquez, deben "dar explicaciones" públicas y ante la justicia. Esto después de que El País de España revelara un supuesto plan del excanciller para sacar al mandatario del poder con ayuda de miembros del gobierno de Estados Unidos, quienes no habrían aceptado la propuesta.

"Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia", aseguró Petro desde Sevilla, donde se encuentra para asistir a la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo. El mandatario añadió que el actuar de Álvaro Leyva "no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha aparentemente colombiana y norteamericana para derrocar el presidente del cambio en Colombia".

De acuerdo con El País, Leyva habría intentado acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., para que hiciera 'una presión internacional' que culminara con la salida del poder del presidente Petro. “Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante", aseguró un testigo de los hechos al medio europeo.

Por otro lado, el mismo medio reveló audios en los que el excanciller afirma que Petro es un hombre "errático" y que tiene "problemas" con las drogas. "Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”, afirmó.

El presidente Petro ya había reaccionado anteriormente a esta noticia, y había mencionado lo siguiente: "Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón".

