Él es el francotirador de 20 años que asesinó a bomberos en EE. UU.: los habría atraído con incendio

Wess Roley: así fue identificado el joven de 20 años acusado de emboscar a un grupo de bomberos en Idaho, Estados Unidos. Este lunes 30 de junio se le reconoció por las autoridades como el autor del ataque que dejó dos socorristas muertos y un tercero herido. El hecho ocurrió el pasado domingo 29 de junio en la montaña Canfield, en las afueras de Coeur d’Alene, y fue descrito por las autoridades como una "emboscada total".

El alguacil del condado de Kootenai, Robert Norris, confirmó que Roley fue hallado muerto esa misma noche, con una herida autoinfligida. A su lado, los agentes del equipo SWAT encontraron un arma de fuego. “Aparentemente se disparó a sí mismo”, dijo el sheriff. La búsqueda se desarrolló tras el ataque armado a los bomberos que habían acudido a sofocar un incendio forestal, presuntamente provocado para atraerlos.

“Fue una emboscada”, insistió Norris, quien también informó que el sospechoso era oriundo de California y había vivido en varios estados de la costa oeste, incluyendo Arizona e Idaho. El llamado incendio de Nettleton Gulch alcanzó los 26 acres y seguía activo el lunes, aunque sin representar riesgo para estructuras cercanas.

El ataque ocurrió poco después de la 1:20 p.m. hora local, cuando los bomberos llegaron al lugar tras el reporte del incendio. Aproximadamente 40 minutos más tarde, comenzaron los disparos. Norris detalló en rueda de prensa que hubo una interacción previa entre Roley y los bomberos, relacionada con su vehículo estacionado en la zona. "Hubo una interacción con los bomberos", afirmó. "Tiene algo que ver con que su vehículo estuviera estacionado donde estaba".

Las víctimas mortales fueron identificadas como Frank Harwood, de 42 años, y John Morrison, de 52, ambos veteranos del Departamento de Bomberos de Kootenai. El herido, Dave Tysdal, de 47 años, fue sometido a dos cirugías en 24 horas y permanece hospitalizado en estado estable.

Familia del tirador se pronunció: "Le encantaban los bomberos"

La familia del atacante emitió un comunicado a través del abogado Justin Whittenton, publicado por el medio New York Post. "En este momento, nosotros, la familia de Wess Roley, quisiéramos ofrecer nuestras más sinceras condolencias a las familias de aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas y a la comunidad de Coeur d'Alene en general", expresaron. “No entendemos por qué sucedió ni cómo se produjo esto”, añadieron, reconociendo que también enfrentan "la pérdida y el dolor" en su propia familia.

Según las autoridades, Roley habría provocado el incendio utilizando un pedernal, y disparó desde un árbol con armas de largo alcance. Su abuelo, Dale Roley, declaró a CNN que era extraña la situación porque Wess quería ser bombero forestal: "Qué yo sepa, de hecho lo estaba buscando...Le encantaban los bomberos (...) No tenía sentido que les disparara. Quizás lo rechazaron o algo así". También afirmó que el joven trabajaba en la industria de servicios de árboles mientras intentaba definir su futuro profesional.

A pesar de la magnitud del ataque, las autoridades informaron que Roley no tenía antecedentes penales ni en Idaho ni en sus anteriores residencias. Sólo había tenido cinco interacciones menores con la policía local, incluyendo reportes por invasión de propiedad y verificaciones de bienestar.

En cuanto a su vida personal, documentos judiciales obtenidos por CNN revelan que Roley vivió un divorcio complicado entre sus padres cuando tenía 10 años. Su madre, en una petición de protección, afirmó que su entonces esposo la había amenazado con quemar la casa y dispararle desde fuera con un rifle de francotirador. El juez otorgó una orden de restricción, aunque posteriormente fue modificada para permitirle contacto con su hijo.

El abuelo de Roley indicó que el joven no era una persona solitaria y que mantenía contacto regular con la familia, aunque no habían hablado en el último mes. "No teníamos motivos para sospechar que estuviera involucrado en algo así", dijo. Según publicaciones en redes sociales encontradas por medios internacionales, Roley estuvo de vacaciones en Hawái con su madre en 2024.

De igual forma, conforme con datos del sheriff Norris, el sospechoso habría vivido en su vehículo, el cual fue inutilizado por los agentes para evitar su huida y luego empujado montaña abajo. Se puntualizó ante la prensa que todavía no ha sido inspeccionado por los investigadores.

Por su parte, se informó que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales brindaron apoyo a las autoridades locales. "Estos bomberos no tuvieron ninguna oportunidad", señaló Norris.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, confirmó el despliegue de agentes tácticos y operativos en la escena y el gobernador de Idaho, Brad Little, calificó a los bomberos atacados como "héroes" y expresó sus condolencias. Gun Violence Archive, una organización que monitorea la violencia armada en Estados Unidos, reporta que este tiroteo se suma a los 189 eventos masivos ocurridos en el país en lo que va de 2025.

