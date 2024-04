Salida de Nórida Rodríguez a RTVC se dio tras investigación de la W: "Hallamos contratos indebidos"

Sigue siendo tema de conversación la salida del cargo de la directora de RTVC, Nórida Rodríguez, luego de las denuncias de presuntas irregularidades en esa entidad. La noticia fue revelada por el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.



"El Gobierno nacional, en cabeza de la Presidencia de la República, ha tomado la decisión de hacer un relevo en la dirección del RTVC. El compromiso del Gobierno del cambio es de fortalecer los medios públicos, realmente que sea una gestión ejemplar y un referente para la televisión y para la radio. Y en ese propósito vamos a estar desde MinTIC como cabezas del sector, como presidentes de la Junta directiva, trabajando para que estos propósitos se logren", recalcó el ministro.

La decisión de apartar del cargo a Nórida Rodríguez se produce tras una cadena de irregularidades denunciadas por la W Radio. Juan Pablo Calvas, editor general de la emisora, habló del tema en Noticias Caracol.

Lo que investigó W Radio sobre RTVC

"Lo que nosotros descubrimos arrancó por una pista que nos dieron colegas que están dentro de RTVC. Hace más o menos un mes nos empezaron a contactar y nos dijeron que estaban pasando cosas bien particulares y que demostraron un cierto desvío de la intención de los medios públicos"



El editor general de la W señaló que conocieron "una denuncia sobre unos reportajes que se hicieron en RTVC Noticias y luego la presentación de unos audios bastante delicados en donde la jefe del informativo de la mañana aparecía maltratando a los miembros de la oposición, tratándolos con groserías y otras expresiones". Todo eso abrió "la puerta para que nosotros quisiéramos mirar qué era lo que estaba ocurriendo allí y nos encontramos con contratación irregular, nepotismo e, incluso, lo que podría ser calificado como celebración indebida de contratos".

"Lo que arrancó con esas grabaciones de palabras horrorosas en contra de la oposición utilizadas en un medio público que debía ser garante de la democracia, terminó con encontrar que, por ejemplo, el subgerente de soporte corporativo, Jorge Arzuaga, había logrado contratar a sus dos cuñadas dentro de la entidad en el último año, una con trabajo de planta como coordinador de Recursos Humanos, otra como contratista dentro del área de tesorería", aseveró.



"Pero luego empezamos a descubrir que en esta entidad, que normalmente tenía su gerente, cuatro o cinco asesores, ahora contaba con casi veinticinco asesores, personas que ganaban salarios de 15, 16 y 17 millones de pesos, muchos de ellos que ni siquiera van a trabajar, solamente cada mes van, presentan un documento y les pagaban lo correspondiente. Incluso algunos tenían únicamente título de bachilleres. Y luego llegó la denuncia delicadísima de la coordinadora comercial de la entidad, quien fue despedida de su cargo a pesar de tener un fuero de protección, porque ya había denunciado a sus superiores, al señor Arzuaga y al jefe jurídico de la entidad, por acoso laboral", precisó Calvas.

Juan Pablo mencionó que, durante la investigación que hizo la emisora, lanzaron varias acusaciones contra él. "Sacaron un tema absolutamente personal. Me tocó a mí contar una historia de mi familia, de mi abuela, hasta el presente. Y es que mi abuela adoptó a mi papá y por eso hubo un cambio de apellido y yo dejé de ser Juan Pablo Poveda para convertirme en Juan Pablo Calvas, un tema meramente personal, pero que ellos quisieron mostrarlo como si yo fuera un delincuente, que con doble identidad me andaba buscando lucrar con quién sabe qué cantidad de contratos. Y aún más sorprendente, empiezan a señalar pequeños detalles de archivo y de revisión de documentos que yo entregué a RTVC cuando fui contratista de esa entidad hace 15 años. Yo salí de la manera correcta, por la puerta grande, porque de hecho me recibieron aquí en la W hoy, cuando se conoce que el Gobierno le pidió la renuncia a Nórida Rodríguez", mencionó.