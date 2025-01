El desalentador panorama de billonarias pérdidas en el sistema de salud y las EPS

En medio de un agitado debate por el incremento de la UPC para la atención de afiliados en la EPS, el observatorio Así Vamos en Salud reveló un desalentador panorama sobre las billonarias pérdidas que acumulan las entidades promotoras de salud.

La primera conclusión que arroja este estudio del observatorio tiene que ver con el polémico ajuste de la UPC, el recurso económico que gira el Gobierno nacional a las EPS para que atiendan a sus afiliados. 2025 inicia con una billonaria desfinanciación para el sector.

El director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, expuso en Noticias Caracol en vivo : “Representa arrancar con una desfinanciamiento de alrededor de 9.2 billones de pesos por unidad de pago por capacitación”.

Según el Gobierno, no hubo más remedio que ajustar el valor de la UPC basados en la inflación, pues la información que recopilaron de las EPS no fue suficiente ni coherente: “No hubo con qué poder hacer el trabajo, no se puede hacer un trabajo sobre esas bases”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Esta decisión se suma a un complejo panorama financiero que vienen reportando la EPS desde hace varios años y que también refleja el estudio las pérdidas para las aseguradoras pasaron de 2.5 billones de pesos a 3.1 billones de pesos en 2024.

El director del observatorio explicó que “por cada 100 pesos que tienen la EPS, el costo está en 105 o 106 pesos”.

En 2024, el patrimonio negativo fue de 7.1 billones de pesos, generando descapitalización de las entidades. De forma alterna para los usuarios el sistema va en picada. Los reclamos en salud incrementaron 20.7% con 1.469.000 afiliados inconformes y más de 248.000 tutelas en el año pasado.

Augusto Galán manifestó: “Lo que vamos a ver es una continuación del deterioro del sistema de salud, un incremento en las dificultades de acceso a la prestación de los servicios”.

El Gobierno nacional abrió la puerta a un diálogo con el sector salud para buscar alternativas, pero mientras se fijan fecha y hora, EPS, clínicas hospitales y pacientes piden decisiones urgentes.

