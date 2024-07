Mitos y verdades de la reproducción asistida: ¿cómo abordar los problemas de fertilidad?

La tecnología y los tratamientos avanzan muy rápido y cada vez las personas tienen más alternativas para conseguir el sueño de tener hijos. Sin embargo, se sigue pensando, por ejemplo, que la fertilidad es responsabilidad solo de la mujer y que los bebés producto de reproducción asistida son siempre prematuros.

Incluso, en el peor de los casos, la desinformación lleva a que se caiga en remedios caseros que, en lugar de ayudar, pueden empeorar la situación y además, específicamente en temas de fertilidad, el reloj es un tema a tener en cuenta para no perder tiempo valioso.

Uno de cada 10 bebés que llega al mundo es por reproducción asistida, una realidad en aumento. No se puede negar que los hábitos de vida actuales y los cambios sociales han impactado en la fertilidad.

Ana Sofía Aguilar Posada, ginecóloga especialista en salud reproductiva, explica: "Se distribuyen alrededor de un 30% de causas femeninas, 30% de causas femeninas y alrededor de un 40% de causas mixtas. En algunos casos no se encuentra la causa”.

Consultar a tiempo es esencial, partiendo del hecho de que no siempre los diagnósticos y tratamientos son de alta complejidad.

“La infertilidad como tal es una enfermedad y, como cualquier otra, debe ser diagnosticada y tratada. Dentro del diagnóstico hay diferentes estudios desde la parte hormonal, tanto femenina como masculina. Hay estudios que podemos hacer al nivel de las trompas, del útero, del semen, específicamente con un examen que llamamos espermograma y de la función ovárica con ecografía y exámenes hormonales en sangre. Si bien suena muy complejo, realmente son exámenes sencillos que están al alcance de todos”, complementa la doctora Aguilar.

Cuando la mujer tiene menos de 35 años y no ha logrado un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales frecuentes sin protección, es necesario consultar. Sin embargo, si tiene entre 35 y 40 años, la consulta debe ser más temprana, a los 6 meses. Y en mayores de 40, la recomendación es asesoría inmediata y no perder tiempo ni esfuerzo con consejos informales.

“Hay muchos mitos: que después de tener relaciones poner las piernas hacia arriba, que si es en tierra caliente va a ser niña y en tierra fría va a ser niño. Todo este tipo de cosas no es verdad, no es necesario hacer nada de estas actividades, tampoco es necesario, en el momento de la búsqueda del embarazo, tener relaciones sexuales todos los días. Con dos a tres veces en la semana es más que suficiente”, puntualiza la ginecóloga.

¿Los embarazos por reproducción asistida implican múltiples riesgos para el bebé?



Actualmente, la tecnología y los avances permiten más opciones y mejores resultados. Sin embargo, persisten ideas equivocadas en el imaginario de algunos.

“Hay muchas creencias, especialmente sobre la fertilización in vitro: sobre cómo van a ser esos bebés, que si nacen con alguna enfermedad, o que eso aumenta la probabilidad de aborto o que tengan síndrome de Down o alguna condición genética. Esto no es así, realmente estos tratamientos no aumentan esta prevalencia de enfermedades y por el contrario se pueden hacer diagnósticos tempranos oportunos para disminuir ese tipo de condiciones”, asegura Aguilar.

“Tampoco es cierto que los embarazos por reproducción asistida sean siempre de gemelos, trillizos y hasta cuatrillizos. Precisamente, las técnicas se han perfeccionado para disminuir significativamente la probabilidad de esos embarazos múltiples”, explica la doctora Fernanda Hernández.

Colombia cuenta con entidades lideres en el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, como el recién inaugurado Centro del Fertilidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Henry Gallardo, director General de la Fundación Santa Fe de Bogotá, manifiesta que “aquí vamos a encontrar personas sirviendo a personas. Personas tremendamente profesionales y capaces en sus áreas de trabajo. Un centro de fertilidad requiere de muchísimas miradas, con diferentes niveles de especialidad, acompañados de infraestructura humana flexible y llena de equipos muy sofisticados”.

Especialistas en genética, urología, psicología, embriología, laboratorios, farmacia y equipos de última tecnología, como una moderna incubadora de embriones, son puestos al servicio de los colombianos.

