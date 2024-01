No vuelva a caer en las dietas “milagrosas” y mejor siga estas recomendaciones de expertos

Cada inicio de año, cientos de personas se proponen bajar los kilos que ganaron durante las celebraciones de diciembre. Esto es una práctica saludable, pero algunos pecan cuando optan por seguir dietas milagrosas, mismas que prometen ser fórmulas rápidas y sencillas que solo ponen en riesgo la salud.



La pérdida rápida de peso tiene ciencia y la idea es que integre varias herramientas, no solo la alimentación. Además, estas estrategias no deben pasar los límites recomendados.

El cardiólogo Jhonatan Benavides explicó que “estamos en la moda de dietas extremas y restrictivas tales como el keto, vegetarianas, ayuno intermitente y cambiar los hábitos de forma súbita. Esto no es fácil y mantenerse es difícil”.

Por eso, la primera recomendación es hacer los ajustes de manera paulatina, eso incluye otros aspectos claves a la hora de perder peso como es la actividad física. El especialista Benavides dijo que hay que empezar por hacer ejercicio moderado, como caminatas o trotes suaves.

El objetivo es que los cambios se vuelvan hábitos y se mantengan en el tiempo. Recuerden que los grandes resultados se consiguen poco a poco para evitar el famoso “efecto rebote”.

Benavides contó que “dependiendo de la dieta vamos a tener restricción de algún tipo de nutriente. Por ejemplo, un vegetariano extremo tiene malnutrición por disminución de aporte de vitamina B12, ácido fólico por proteínas y sustancias que se encuentran exclusivamente en la proteína animal”.

Igual pasa con el consumo excesivo de grasas, los extremos son perjudiciales, por ello es de vital importancia buscar el balance.

El experto indicó que si alguien desea bajar de peso y quiere restringir un poco los carbohidratos, lo puede hacer, mientras no los abandone: “Hay unos carbohidratos que son refinados que definitivamente hay que eliminar, todo lo que es procesado hay que eliminarlo, pero optar por carbohidratos más naturales”.

Que controlar su peso no sea solo un propósito de comienzo de año, sino una meta para toda la vida.