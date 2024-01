Ocho de cada 10 personas dejan el ejercicio al final de enero: ojo a estos consejos y no se rinda

Ocho de cada diez personas que se inscriben a un gimnasio a principio de año abandonan el ejercicio cuando finaliza enero. Esta cifra es preocupante, pues aumenta los índices de sedentarismo en el país.



Si el objetivo es perder peso, el solo ejercicio no será efectivo, pero es una de las herramientas que ayudarán. Por otra parte, si la meta es mejorar la resistencia física, es importante tener horarios establecidos, indumentaria adecuada y regularidad.

Sin embargo, no es suficiente ir dos horas al día al gimnasio, ya que es vital moverse y no pasar la mayoría del tiempo quieto. La situación en Colombia es preocupante.

“El país está en un punto medio no satisfactorio. Una de cada dos personas adultas es considerada como persona sedentaria o insuficientemente activa. En cuanto a los jóvenes, ocho de cada diez no llegan a los niveles de actividad física recomendados”, manifestó Javier Gutiérrez, especialista en medicina del deporte.

Cambiar los hábitos es la clave y poco a poco hacer más movimiento. Por ahí deben empezar las personas con una vida sedentaria.

“Si el trabajo nos obliga a estar mucho tiempo sentado, debemos romper ese ciclo cada hora, idealmente. Máximo cada dos horas. Hay que levantarse y caminar al menos cinco minutos” dijo el especialista.

Un estudio publicado recientemente demuestra que tan solo 22 minutos de actividad moderada al día comienzan a contrarrestar los efectos negativos del sedentarismo. Todo movimiento cuenta.

Javier Gutiérrez afirma que “con movernos un poco ya tenemos beneficios y, en la medida que me mueva más, lo haga más intenso, obtengo más ganancias”.

Finalmente, hay que tener en cuenta que es importante asesorarse con médicos especializados para que su proceso pueda avanzar de manera satisfactoria.