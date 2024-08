Semana Mundial de la Lactancia Materna: ¿hay límite de edad para amamantar a los niños?

Durante los primeros seis meses de vida, un bebé solo necesita leche materna y después de esa edad se sigue la lactancia y se inicia poco a poco la alimentación complementaria.

La doctora Fernanda Hernández explica que “no hay un límite como tal para que una mujer deje de darle leche a su hijo. Se habla mínimo de dos años, pero se pueden niños mayores. Este es un tema polémico que realmente no debería serlo, porque, primero, depende de mamá e hijo. Y segundo, contrario a lo que se puede creer, no hace daño, no es malcriar ni alterar el resto de la alimentación”.

Lina Marcela Gil Aros, madre lactante de Santiago, dio a conocer su experiencia: “Dije, voy a hacerlo hasta los dos años y ya son tres años y cinco meses y me sigo sintiendo cómoda. Me sigo sintiendo tranquila, feliz”.

Es claro que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad y después de ahí se inicia la alimentación complementaria, ¿hasta cuándo?

La mayoría coincide en recomendarla mínimo hasta los dos años. Sin embargo, muchos continúan después de esa edad, siempre y cuando la madre e hijo quieran. No hay evidencia de que eso traiga algún problema.

Karen Marcela Rodríguez, madre lactante de Isabela, quien tiene 6 años, manifestó: “Lo que sé y he investigado es que la madurez del sistema inmunológico se da casi hasta los seis años de vida del bebé. Pues qué lindo también seguir aportando”.

Estas dos mamás confiesan que el reto más grande ha sido la desinformación y los señalamientos de la sociedad.

“Es encontrarme tal vez con miradas incómodas o tal vez con comentarios de personas ajenas o muy cercanas que me dicen que Santiago ya está muy grande y que cuándo lo voy a destetar”, señaló Lina Marcela Gil Aros.

Por su parte, Karen Marcela Rodríguez dijo: “Sí, es un poco como los prejuicios y todos los mitos en torno a la lactancia materna y que ella es una niña muy grande para estarla amamantando”.

¿Cuáles son los beneficios de seguir la lactancia materna después de los 2 años?

Según la pediatra y epidemióloga Nancy Bernal, la lactancia después de los dos años sigue teniendo beneficios como la prevención de enfermedades infecciosas y otras no transmisibles, como la obesidad.

“Desde el punto de vista inmunológico, sigue activa. Desde el punto de vista nutricional, pues tiene un mayor contenido de grasa y un mayor contenido de proteína. Entonces, el aporte para un niño desde el punto de vista de macronutrientes también es muy importante”, manifestó Bernal.

Además de sentirse cómodos y seguros, esta decisión trae otros beneficios emocionales.

“Es un niño más sociable, suena contraintuitivo. Entre más apegado esté el niño a esa primera etapa y más reciba su contenido de leche materna, es un niño más seguro, más independiente, más tranquilo”, complementó la pediatra Bernal.

“Ya, como esas miradas, esa complicidad, digamos que tenemos cuando estamos en ese momento, pues yo no lo cambiaría por nadie”, anotó Karen Marcela Rodríguez sobre la lactancia de Isabela.

Lina María Gil expresó: “Lactar no ha influido negativamente en la dieta de Santiago porque él es un niño que se sienta en su comedor, recibe sus alimentos y es un espacio que disfrutamos ambos”.

Apoyo, eso es lo que necesitan estas madres y sus hijos. Por eso es importante que dejemos de un lado los mitos y señalamientos.

“Lo más lindo es poderlas acompañar desde el hecho de decir que tranquilas, porque más o menos, en promedio, antropológicamente hablando, un niño termina su lactancia entre los 4 y los 6 años, siendo esto no muy común, pero es completamente normal”, adujo la pediatra Bernal.

La lactancia materna es una fuente de salud presente y futura, y a mayor duración, mayores serán sus beneficios. De ahí que las decisiones y necesidades de cada familia deben ser respetadas, sea cual sea la opción que elijan.

Así que madre e hijo pueden seguir disfrutando de los beneficios mutuos durante el tiempo que ellos quieran.

Como sociedad es necesario apoyar a las mujeres y cambiar ciertas actitudes que pueden hacer que ellas estén incómodas y, por lo tanto, dejen de lactar, incluso antes de los dos años.

