Liliana González, la actriz colombiana conocida por participar en importantes producciones como Arelys Henao, La nocturna, Pablo Escobar, El patrón del mal y más, reveló en Se dice de mí, en 2020, que estando en un momento cúspide de su carrera actoral fue víctima de maltrato por parte de su pareja del momento.

“Tenía una relación con una persona que no tenía nada que ver con el medio y una profesión muy diferente y fue una relación que me hizo sufrir muchísimo”, recordó González.

Para ese tiempo, la artista tuvo la oportunidad de radicarse en el exterior para trabajar en un nuevo proyecto televisivo y la relación pasó a ser a la distancia.

“Me ofrecieron un protagónico, era un proyecto que era unión Argentina, Colombia y pues súper llamativo porque era grabar en otro país, conocer otra cultura y tenía un ingrediente un poco harto era que tenía que subir de peso”, afirmó.

Lastimosamente, a pesar de su esfuerzo que, incluyó subir 10 kilos, la novela no dio los resultados esperados. “Fue una sorpresa porque era un proyecto muy esperado porque, pues era el primer proyecto que se hacía como con otro país y cosas por el estilo”, recalcó la actriz sobre la producción que solo estuvo tres días al aire.

A la distancia, la relación comenzó a cambiar, a pesar de los acuerdos que tenían. "Quedamos en que él iba a estar yendo y viniendo... yendo lo más seguido posible a quedarse un tiempo en Argentina y se devolvía como a atender sus cosas y volvía”, afirmó.

Maltrato a la actriz Liliana González

Liliana González aseguró que durante este tiempo sintió soledad, pues estaba en un país nuevo, con otra cultura y la carga aboral era alta debido a que era la protagonista del proyecto.

“Conocí un argentino que empezó a hacerme la vida un poco más alegre, empezó a sacarme, tenía muy buen humor, se dedica a hacerme reír, a conocer un poquito la ciudad”, recordó sobre una persona que logró llamar su atención en ese momento.

“Salí con él un par de veces, alcanzó a pasar alguito, el argentino me escribió un mail como diciéndome que, pues que entendía que yo quería salvar mi relación y todo eso, pero que yo le encantaba”, señaló.

La actriz afirma que no recuerda exactamente las palabras del correo electrónico, pero su entonces novio reaccionó de una manera aterradora a lo sucedido.

“Era una persona muy alta, muy grande, muy cuajado, me empujó creo que no tan duro, pero yo sí me caí... en la pared había como un transformador conectado al enchufe y yo me volteé y me pegué en la cara”, afirmó.

La situación de maltrato marcó profundamente a la intérprete tanto física como psicológicamente. "Yo apenas vi eso quedé paralizada, me acuerdo que me fui para el sofá de la sala en una esquina y yo no podía parar de llorar”.

Su decisión ante dicha situación de violencia fue contundente: “Yo pienso que ante el evento el mínimo evento de violencia de un hombre, las mujeres lo que tenemos que hacer es cortar definitivamente, porque no sólo es un peligro para nosotras, sino que también tenemos que querernos”, señaló en Se dice de mí.

La actriz Liliana González, esposa Gary Forero, fue capaz de levantarse, seguir adelante y trabajar su dolor. A pesar de ese doloroso momento, continuó su exitosa carrera actoral y continuó con su vida.