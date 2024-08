Actriz Mile Vergara reveló su experiencia cercana con la muerte: "Es otra dimensión"

Mile Vergara, reconocida actriz por su participación en telenovelas como 'La Cacica', reveló paraSe Dice De Mí uno de los momentos más críticos de salud que tuvo tras un derrame cerebral en 2022.

“La muerte para mí no existe, la muerte es otra dimensión. Tú te mueres y mañana apareces en otro lado. Estoy estudiando mucho sobre eso y una psicología clínica que me gusta mucho y me estudio a mí misma, estoy pensando realmente cuál es esa cantidad de dolor que yo tengo”, afirmó la actriz y cantante barranquillera.

Los problemas de salud de Mile Vergara se intensificaron. Una noche, sintió que su cuerpo empezaba a paralizarse del lado izquierdo, lo que provocó que cayera al suelo y tuviera que pedir ayuda a sus vecinos para ser trasladada al hospital.

El accidente cerebrovascular fue el primer evento de las graves y delicadas afecciones que dejaron varias semanas a la artista en la unidad de cuidados intensivos. En uno de los exámenes médicos encontraron un tumor en su estómago, el cual había estado presente durante seis años sin que ella lo supiera.

Desde ese momento, Mile Vergara empezó a tener episodios muy complicados de depresión, pues su estado de salud estaba afectando su carrera profesional y, por otra parte, sentía que su vida había cambiado radicalmente, ya quedó con movilidad reducida.

“Fue algo muy triste porque, por supuesto, ella ya no es la Mile que era, tiene a veces sus momentos de tristeza, que es completamente natural para ella después de haber estado tan activa siempre. Poco a poco la vamos recuperando”, mencionó Liliana Vergara, prima de la actriz.

A través de las redes sociales, Mile Vergara ha mostrado todo su proceso de recuperación. Aunque lento, está haciendo su mayor esfuerzo por retomar esa vida alegre que tanto anhela volver a sentir.

En medio de tanto dolor, enfermedad y a veces desesperanza, el apoyo de su familia y colegas ha sido un enorme consuelo para su alma. Ella aseguró que la Sociedad de Gestión de Actores le regaló una cama hospitalaria para su comodidad y cuenta con dos enfermeras las 24 horas del día.

Mile Vergara sigue luchando por salir de la depresión, recuperarse para volver a su profesión y ser la misma mujer que los colombianos recuerdan con tanto amor. Sin duda, es un ejemplo de perseveración.