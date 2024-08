Jean Carlos Centeno estuvo a punto de quedarse mudo por problemas en sus cuerdas vocales

El reconocido cantante Jean Carlos Centeno ganó gran popularidad por ser el vocalista del Binomio de Oro de América, donde se destacó por su voz y talento. Sin embargo, un problema en sus cuerdas vocales estuvo a punto de dejarlo mudo. En el 2018, Se dice de mí reveló la historia jamás contada del artista vallenato.

Cuando Jean Carlos Centeno era la estrella principal del Binomio de Oro sufrió una terrible enfermedad que estuvo a punto de dejarlo mudo, pero no fue de la noche a la mañana, sino un tema progresivo.

“En cinco días tuvimos la fortuna de hacer 14 conciertos, no solamente gracias al cansancio, me atacó una disfonía que a Junior le tocó cantar por mí. Me acuerdo de que estaba cantando Un camino lejano, una canción mía, y yo dije ‘disculpen, estoy cansado, creo que no puedo seguir cantando’”, recordó el artista sobre cómo fue perdiendo la voz durante un concierto y tuvo que detenerse.

Jean Carlos pensó que se trataba solamente del cansancio normal por una exhaustiva agenda de conciertos, pero no fue así, la mejora era temporal. "Me fui a descansar, herví manzanilla, algo natural, fue mejorando la disfonía”.

Aunque se dijo que había tenido cáncer en la garganta, esto no fue cierto. Sin embargo, la situación de su voz empezó a afectar notablemente al artista.

“Psicológicamente ya me estaba afectando, decidí ir donde un otorrinolaringólogo y me encontró un pólipo del tamaño de un garbanzo que había invadido una cuerda y esa misma malformación estaba esculcándome la que estaba buena”, recordó Centeno.

La condición del artista era complicada y debía hacer todo lo posible para no poner en riesgo su carrera artística.

“Es el terror de todo cantante porque las cuerdas están todas rozadas, van creando una especie de pólipo que hay que extraerlo porque se va convirtiendo en cancerígeno. A Jean Carlos se habla que le dieron una recuperación de seis meses y lo pusieron a cantar a los tres meses”, afirmó Jaime Pérez, periodista de radio.

Jean Carlos Centeno decidió realizarse la intervención quirúrgica pertinente para tratar el problema en sus cuerdas vocales.

“Me operé aquí en Bogotá y tuve cierto reposo, no fue suficiente. Sólo unos días después ya estaba cantando, abusando de las tonalidades”, afirmó.

¿Qué pasó con el Binomio de Oro?

Sin embargo, esta situación no solo lo afectó a él sino también al grupo al que pertenecía.

“Creo que eso fue lo que afectó la relación Israel Romero y Jean Carlos Centeno, exigirle que cumpliera con los compromisos antes de su salud, de cuidarse precisamente lo que lo que le generaba ingreso a Jean Carlos Centeno, que era su voz”, señaló Aliskair de la Hoz, periodista y amigo del artista.

Efectivamente sus excesos le pasaron factura, el artista tuvo que someterse a una segunda operación quirúrgica. Jean Carlos sentía miedo, estaba solo, no sabía en quien refugiarse y buscó apoyo en Clara Cabello, la viuda de Rafael Orozco.

“Antes de que me operaran, me dijo tantas cosas bonitas que me llenaron de seguridad, de positivismo para una intervención en la que yo podía quedar disfónico de por vida, con defectos en la voz o mudo”, señaló.

Afortunadamente esa enfermedad es un simple recuerdo, el dolor ya pasó, pero el susto fue grande, pues estuvo en riesgo su carrera artística. “Recuperé todo mi brillo, recuperé la seguridad y no era cáncer”.

Centeno asegura que quedó con una espinita en su corazón, al artista le dolió no haber sentido el respaldo de su líder en ese momento, Israel Romero, en el Binomio de Oro.

