Actriz Norma Nivia confiesa que perdió varios papeles por ser muy alta: ¿cuánto mide?

La reconocida actriz Norma Nivia, destacada por su participación en telenovelas como 'Nuevo rico, nuevo pobre', compartió aspectos íntimos de su vida en el programa Se Dice de Mí. Se refirió a las implicaciones de su estatura en su vida diaria y de una experiencia de acoso que la marcó profundamente. A pesar de los golpes que la vida le ha dado, la modelo ha demostrado una increíble valentía para enfrentarlos.

La estatura que la destacó desde niña

Desde muy pequeña, Norma Nivia se destacó por su altura. En el colegio, sorprendía a todos. "Los niños la veían distinta, se intimidaban, no se acercaban mucho y obviamente ella intentaba como estar a la estatura de los demás y como que se agachaba", recordó su hermano,Ramón Andrés Nivia, en Se Dice de Mí.

"Tengo una foto de un desfile del jardín infantil y me veo el triple de grande que todos los niños", comentó Norma sobre la diferencia de estatura respecto a sus compañeros del colegio.

Hoy, con 1.84 metros, su altura ha sido una ventaja en su carrera de modelo, aunque en su adolescencia no fue así. A los 12 años, medía 1.72 metros, lo que preocupó a su madre, quien la llevó a un endocrinólogo en Bogotá pensando que podría padecer alguna enfermedad.

"Mi mamá le dijo al médico 'necesito que le pare el crecimiento a esta niña' y él respondió 'su hija no está enferma, simplemente va a ser alta'", recordó Norma.

La estatura Norma Nivia ha sido una gran ventaja para su faceta de modelo, pero en su adolescencia no fue así Foto: Se Dice De Mí

Rechazó ser reina de belleza

Cuando creció todos pensaban que sería reina de belleza por su lindo rostro y gran altura. Le ofrecieron pagar todos los gastos de su candidatura, incluidas cirugías estéticas, pero ella no aceptó, pues ese no era su sueño.

Impacto en su carrera actoral

En una reciente entrevista con Los Enredados de Caracol Televisión, Norma mencionó que su estatura no ha sido un impedimento para enamorarse, pero sí ha complicado obtener algunos papeles como actriz.

"Los actores a veces son como ‘no, más alta no, no puede ser, yo tengo que ser el más alto, eso no me va hace quedar bien’. Entonces muchas veces me han descabezado de un personaje que de repente me ganado por casting ", aseguró.

Norma Nivia tuvo varios apodos debido a su estatura Foto: Se Dice De Mí

Víctima de acoso

En Se Dice de Mí, Norma Nivia también reveló una dolorosa experiencia de acoso en una fiesta.

“Entró un señor detrás mío y me dice ‘tú eres muy linda, deberías ser modelo... con esa ropa no se te ve bien el cuerpo, por qué no vamos allí y me muestras bien tu cuerpo y yo te digo de pronto qué te tendrías que arreglar”, relató la actriz.

La amiga con la que se encontraba en la fiesta se fue y Norma Nivia terminó en el mismo carro con el hombre, quien continuó hablándole. “Me mandó a la mano, me tocó como la parte del ombligo y yo me sentí absolutamente vulnerada”, recordó. Ante esto, la modelo gritó y se defendió. Finalmente, pudo bajarse del carro y llegar a su casa a salvo.

¿Dónde nació Norma Nivia?

Norma Nivia nació el 3 de abril de 1979 en el Líbano, Tolima, en una familia de cinco hijos. Aunque muchos creen que sus padres son extranjeros, ambos son colombianos, su madre del Valle del Cauca y su padre del Tolima.

Norma Nivia ha cosechado una importante trayectoria en la televisión colombiana. Además de 'Nuevo rico, nuevo pobre', ha participado en otras producciones de Caracol Televisión como 'Klass 95' y 'Un bandido honrado'. Su talento y carisma la han convertido en una artista muy querida por el público.

