Alejandra Borrero y los prejuicios que la atormentaron por su orientación: "Me flagelé"

La talentosa actriz, directora y empresaria Alejandra Borrero es una de las artistas colombianas más reconocidas y queridas por a su larga trayectoria en cine, televisión y teatro. En el 2022, reveló los secretos más profundos de su corazón en una entrevista con Se dice de mí, donde habló de cómo confrontó su sexualidad ante los ojos del público, en el que considera uno de los momentos más duros de su vida.

Como un acto de liberación, la actriz decidió seguir el ejemplo de la reconocida presentadora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres.

“Ellen estaba en el 98 haciendo una serie y decidió hacer un capítulo donde salía del closet, contaba que era una mujer gay. Cuando yo vi ese capítulo y después de la presión que tenía de los periodistas especialmente, dije 'voy a hacer lo mismo’”, señaló.

Borrero aseguró que para ese momento se sentía angustiada y siendo fiel a su honestidad, decidió contar su verdad. “Fue un momento que me cambió profundamente la vida”, recordó.

La actriz decidió contarle a su familia sobre su orientación sexual, quienes lo tomaron de la mejor manera.

“Yo creo que la respuesta más dolorosa fue la propia, darme cuenta de que yo tenía los mismos prejuicios contra la homosexualidad como todos nosotros... Yo misma me segregué, me flagelé”, afirmó.

Alejandra siempre tuvo el apoyo y la comprensión de sus amigos más cercanos y seres queridos, quienes señalaron que la relación con ella no cambió tras enterarse de su orientación sexual.

Sin embargo, tras su revelación, una fuerte depresión la atrapó. “Fue reconstruirme poco a poco, irme dando cuenta que me había ido por un hueco profundo... Levantarme y sentir que me quería morir, que no quería estar ahí, que no le encontraba sentido a la vida”.

La vida de Alejandra Borrero

Luego de esto, la actriz viajó a Brasil a grabar una novela y continuó con su recuperación. Así superó este difícil momento de su vida y pudo retomar tanto su vida como su exitosa carrera actoral.

Alejandra Borrero estuvo casada 11 años con Katrin Nyfeler, quien también era su socia en Casa E, pero se separaron en 2019.

La artista siguió con su vida y tuvo que afrontar otro doloroso episodio, cuando en marzo de 2021, su pareja Elizabeth Bateman, una cirujana médica y especialista en psiconeuroinmunoterapia, falleció por cuenta del coronavirus. Sostuvieron una relación por cerca de un año.

A pesar del dolor, Alejandra Borrero sigue siendo esa mujer fuerte y emprendedora que cree en el arte y está dispuesta a darlo todo por el teatro y las artes escénicas del país.

