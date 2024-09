Aída Morales y el doloroso momento en el que su hijo murió en sus brazos

La talentosa actriz Aída Morales es muy querida por los colombianos debido a su amplia trayectoria en cine y televisión. La famosa artista contó su verdadera historia en Se dice de míy reveló detalles íntimos sobre la muerte de su primer hijo. Un hecho muy doloroso y tal vez poco conocido sobre su vida.

Colombia la reconoce como una de las actrices más apetecidas para las películas de humor, pero su vida ha sido dura, dolorosa y hasta angustiante.

Su primer hijo está en el cielo. Aída Morales confesó que este pequeño era muy deseado y planeado, además de que soñaba que se fuera un varón, probablemente porque había crecido entre hombres.

“Hice los exámenes de rigor, pero para cuando tuve que dar a luz nos dimos cuenta de que era un niño con síndrome de Down, a los dos meses presentó fiebre, empezó a ponerse amarillo, lo pusimos al sol porque ya había tenido antecedentes de bilirrubina”, relató.

A pesar de sus esfuerzos por lograr la mejoría del bebé, una inesperada noticia demostró que la situación era más complicada de lo esperado.

“La fiebre me hizo llevarlo al médico, lo dejaron hospitalizado, le empezaron a hacer análisis y descubrieron que tenía otra enfermedad, era algo llamado citomegalovirus que es un virus que se aloja en el cerebro o en la parte digestiva del bebé o del feto”, señaló la actriz de las películas de El Paseo.

Este virus que padecía el pequeño tiene la característica que deteriora mucho y muy rápido. Sin embargo, el médico encargado no le había dado ningún diagnóstico.

“Un día furiosa fui y le dije ‘necesito que me explique qué está pasando con mi hijo', él me dijo que no podía. Se cerró el ascensor, yo lo abrí, me metí y le dije ‘tengo todo el derecho a exigir como madre que me digas qué tiene mi hijo’ ... esta osadía despertó en el médico su ética y me dijo ‘su hijo no va a vivir”, recordó sobre lo que vivió con su primer hijo.

La actriz Aida Morales rememoró cómo fueron esos momentos en los que tuvo por última vez en brazos a su bebé.

“Eran las seis de la tarde, era la hora de amamantarlo y empezó a hacer un paro respiratorio. Con la seguridad de lo que me había dicho el médico, le dije a Raúl ‘está agonizando y lo vamos a dejar ir’”. Un doloroso momento que tuvo que enfrentar con valentía.

"Ver que la vida de una criatura tan pequeña se va es muy duro. Han pasado miles de años, pero yo hablo de esto y duele tanto como el primer día”, dijo notablemente conmovida por sus recuerdos.

La familia pidió ayuda en el hospital, pero cuando llegó un doctor ya había fallecido. El bebé murió en los brazos de la actriz. El niño hoy tendría cerca de 30 años.

