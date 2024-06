Édgar Vittorino luchó ocho años para que dejaran de darle papeles de narcotraficante

El actor Édgar Vittorino nació en Barranquilla el 10 de junio de 1988, fruto de una relación entre una mujer con raíces italianas y un colombiano. Desde pequeño estuvo interesado en la actuación y en Colombia destacó por su paso por producciones como 'Oye Bonita' y 'La Selección', de Caracol Televisión.

Hace algunos años el actor colombo-italiano se radicó en España en busca de mejores oportunidades laborales e internacionalizar su carrera. Con el paso del tiempo ha logrado actuar en inglés en producciones para países como Rusia, Corea del Sur, entre otros.

Su recorrido no ha sido fácil y, aunque ahora cuenta con gran reconocimiento internacional para interpretar todo tipo de personajes, su origen colombiano en algún momento lo encasilló en papeles relacionados con el narcotráfico.

Édgar Vittorino tuvo que luchar para que lo dejaran de poner en papeles de delincuentes

En cuanto tuvo la oportunidad, gracias a su trabajo, Édgar Vittorino decidió ir en búsqueda de sus raíces italianas y obtener la ciudadanía. De esa manera, también se buscó nuevos horizontes al radicarse en Madrid, España.

"El primer papel que tuve fue un papel pequeño, estereotipado, pero tocaba hacerlo para poder abrirse un hueco ahí y luego me tocó esperar seis meses para iniciar la segunda temporada. Sin trabajo, pero no podía ir porque si me venia acá a trabajar podía perder eso y yo quería fortalecer mi imagen en España y ya luego venir y que aún me puedan llamar allá", detalla el actor de 35 años.

Romper con los estereotipos de los colombianos no ha sido fácil; sin embargo, ha logrado grandes avances en estos 8 años que lleva radicado en España. "He podido hacer a un policía en una serie llamada 'Desaparecidos' que está en Amazon, es un personaje principal y es un hombre con orígenes colombianos que llega a la policía española".

Con su reconocimiento ha logrado plantarse en posiciones que alejen a los actores colombianos de personajes relacionados con la delincuencia. "En la última serie que hice era un chef de un hotel y ahí tuve que poner mis límites porque a ese chef le querían escribir que tenía un hermano narcotraficante o que lo perseguía un narcotraficante. Después de 8 años trabajando en España les dije 'No, ¿qué necesidad hay de eso?' y ellos lo entendieron, aunque después me sacaron de la serie".

Édgar Vittorino ahora interpreta roles con más emociones y hasta de la comunidad LGBTIQ+

Recientemente tuvo la oportunidad de interpretar a un hombre homosexual en una serie extrajera, un papel que le dio la oportunidad de entender mucho mejor a su hermano Ramón Vittorino, quien hace parte de la comunidad LGBTIQ+.

"Él me ayudó, fue a mi casa y leyó los libretos, me dijo que tenía que encontrar esa chispa y ese doble sentido. De compartir con él logré encarnar su sensibilidad, es un chico hermoso, con una sensibilidad que ojalá pudiera tener yo como actor", señaló Édgar Vittorino.

