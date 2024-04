Este fue el motivo por el cual la entrevista de Esteban Jaramillo a Maradona nunca vio la luz

Aunque Esteban Jaramillo siempre fue un apasionado del fútbol, el amor lo hizo sentar cabeza y tomar la decisión de estudiar administración de empresas. Pese a esto, la vida lo llevó de nuevo a la senda deportiva, esta vez por el camino del periodismo.



Quien lo llevó al mundo del periodismo fue el reconocido Javier Giraldo Neira, quien lo invitó a formar parte de un grupo de periodistas aficionados al fútbol. Dentro de ese primer grupo de comentaristas estaban algunos de los grandes nombres actuales del gremio, entre ellos Javier Hernández Bonnet.

"Yo fui pasante gratuito dos años, no me pagaban ni el pasaje, pero se me despertó una fiebre por el periodismo, además porque yo conocía de primera mano las noticias del Once Caldas. El día que salió el primer artículo mío firmado, me enloquecí", recordó Esteban Jaramillo.

Ese talento para el fútbol y la vena periodística es reconocida por muchos, entre ellos Hernán Darío Herrera, director técnico del Once Caldas, quien resalta el nivel de preparación que tiene Esteban Jaramillo.

Décadas de arduo trabajo le han dejado a Esteban Jaramillo grandes anécdotas, entre ellos haber podido entrevistar a Diego Maradona. El periodista recuerda que, cuando tuvo la oportunidad de entrevistarlo, Maradona bajó despectivamente a encontrarlo tras varias horas de espera. Eso no importó, pues fue capaz de hacer que le diera un espacio para responder algunas preguntas antes de una noche de fiesta y desenfreno.

"Yo lo he admirado toda la vida, lo he admirado con futbolista", admitió el periodista.

Aunque creyó haber conseguido la entrevista de su vida, al revisar el material se dio cuenta de que el camarógrafo que debía capturar el momento grabó borrosa la escena y puso el audio en segundo plano.

"Le dolió muchísimo perder esa entrevista, cada año la recuerda, por lo que significaba Maradona en ese momento, que era el mejor jugador del mundo", destacó Felipe Jaramillo, hijo del periodista.

Otro de los momentos coyunturales en su carrera fue cuando en medio de la transmisión de un partido entre Cali y Millonarios tuvo que anunciar los movimientos del volcán Nevado del Ruiz. Este no fue un episodio cualquiera, pues se trataría de la tragedia de Armero.