Fabiola Zuluaga reveló en Se Dice De Mí cómo una pérdida marcó el inicio de su éxito en el tenis

La deportista Fabiola Zuluaga Amado, quien se retiró del tenis en 2006, sigue siendo una figura deportiva respetada por su destacada trayectoria en el deporte blanco. En Se Dice De Mí , abrió su corazón y reveló los momentos más difíciles de su vida como la pérdida de su hermano mayor. A pesar de la tristeza, se enfocó en convertirse en una de las deportistas más importantes de la historia de Colombia.

Los primeros pinitos de Fabiola Zuluaga en el deporte

Fabiola Zuluaga nació el 7 de enero de 1979 en Cúcuta y es considerada por muchos como la máxima figura del tenis colombiano. Su acercamiento a este deporte ocurrió tras la dolorosa pérdida de su hermano, cuando le recomendaron practicar alguna actividad física para ayudarla a sobrellevar el duelo.

Desde muy pequeña, Fabiola mostró un talento innato para el deporte, destacándose rápidamente. Su versatilidad y habilidades deportivas la hicieron sobresalir en torneos locales y nacionales. Con el apoyo de su entrenador Edgar Muñoz, quien la motivó viendo videos de Gabriela Sabatini, desarrolló su técnica y mentalidad competitiva.

“Tenía resistencia, velocidad, flexibilidad, todos esos aspectos que son tan importantes en el desarrollo de un jugador de tenis y, sobre todo, una gran mentalidad”, reveló Edgar Muñoz, el primer entrenador de Fabiola.

A los 14 años, comenzó a jugar en torneos internacionales en Sudamérica, enfrentándose a jugadoras de mayor edad y obteniendo victorias importantes.

Su ascenso en el tenis la llevó a entrenarse en la academia de Nick Bollettieri en Estados Unidos, donde compartió espacio con grandes figuras como André Agassi y Anna Kournikova. Sin embargo, la falta de patrocinios dificultó su permanencia en el extranjero. Finalmente, el apoyo de Roberto Cocheteux, en ese entonces presidente de Colsanitas, fue clave para que continuara su carrera y se consolidara como la mejor tenista colombiana de su época.

Sacrificios en el deporte

La deportista tuvo que enfrentar numerosos sacrificios a lo largo de su carrera para convertirse en la mejor tenista colombiana de su época. Desde muy joven, dejó de lado una infancia y adolescencia convencionales para dedicarse por completo a los entrenamientos y competencias.

Uno de los mayores retos fue la distancia con su familia, ya que desde los 12 años tuvo que viajar constantemente y, en muchas ocasiones, pasar largas temporadas fuera de casa para entrenar y competir en torneos internacionales.

“A veces lloraba por ahí solita cuando me acostaba a dormir, pero ya una vez estaba en el torneo no me daba duro, pero salir me constaba”, afirmó Fabiola.

Por otra parte, las condiciones para el desarrollo del tenis en Colombia en aquella época no eran las mejores, lo que implicó dificultades en la búsqueda de patrocinios y apoyo financiero. Sin embargo, su disciplina y talento le permitieron abrirse camino en el circuito profesional, llegando a convertirse en una referente del tenis latinoamericano.

Una pérdida que la marcó para siempre

Fabiola recuerda el doloroso momento en el que perdió a su hermano mayor Ricardo, cuando era solo una niña. Aún hay fragmentos que permanecen en su memoria.

“El impacto me hizo bloquear psicológicamente la pérdida de mi hermano. Tengo algunos momentos específicos: el momento en el que llamaron para avisar que mi hermano se había accidentado. Recuerdo que me desperté y me pasé a la cama de mis papás”, afirmó la extenista.

Aunque aseguró que era muy pequeña y tiene pocos recuerdos vividos con su hermano, sin duda su muerte fue un hecho que la marcó para siempre. “Recuerdo ver a mi mamá acostada en la cama de mi hermano llorando cuando él murió”, agregó.

Con apoyo psicológico, fue encontrando alivio al dolor que sentía tras la pérdida de su ser querido. Su familia, en un intento por ayudarla a sobrellevar el impacto emocional, la animó a probar distintos deportes. Primero intentó con la natación, pero al no sentirse a gusto, su madre la inscribió en clases de tenis, sin pensar que este deporte se convertiría en su verdadera pasión.

¿Por qué se retiró Fabiola del tenis?

Fabiola Zuluaga ganó 14 troneros como profesional, participó en los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000 y fue finalista en el Abierto de Australia 2004.

En su camino, venció a jugadoras de alto nivel, demostrando su capacidad para competir en los escenarios más exigentes del tenis mundial. Su hazaña la llevó a ubicarse en el puesto 16 del ranking de la WTA, la mejor posición alcanzada por una colombiana en la historia.

Tras una exitosa carrera, Fabiola Zuluaga se retiró en 2006, dejando un legado que sirvió de inspiración para futuras generaciones de tenistas colombianas.

“Llevaba dos años sufriendo dentro de la cancha. Además, siempre dije que quería retirarme joven, porque quería ser mamá joven...Tuve un torneo en Roma donde perdí un partido y sentí que ya no tenía la confianza para seguir en ese circuito. No quería seguir sufriendo”, reveló la extenista.

Debido a las graves lesiones que sufrió, aseguró que su rendimiento en la cancha ya no era el mismo. Por ello, tomó la decisión de retirarse. Sin embargo, afirmó que cuando lo hizo sintió “paz", y hoy ha transformado su pasión en una nueva misión: formar y guiar a las futuras generaciones de tenistas.