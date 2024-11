El día que René Higuita le dio un puñetazo al periodista César Augusto Londoño

El periodista y comentarista deportivo colombiano, César Augusto Londoño, ha tenido una larga y destacada trayectoria profesional en el ámbito de los medios. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémicas.

El día que Higuita le dio un golpe

Una de las controversias más recordadas ocurrió el 15 de julio de 1992, cuando el exfutbolista René Higuita le propinó un puñetazo en la cara a Londoño mientras estaban en el aeropuerto José María Córdova, en Medellín.

Este hecho provocó una ola de reacciones entre los presentes y la situación se complicó tanto que el periodista Édgar Perea tuvo que intervenir para separarlos.

“Con Higuita nos dejamos de hablar 20 años por el golpe que me dio, pero después en un programa, lo llamo y lo invito. Nos abrazamos y la primera pregunta que le hice fue: ‘¿Por qué me pegó?’ Y él dijo: ‘Yo no me acuerdo’”. Y la verdad es que no nos acordamos”, reveló Londoño en Se Dice De Mí.

Publicidad

En ese momento, César Augusto Londoño fue atendido en el aeropuerto por el equipo médico del Atlético Nacional. El incidente ocurrió mientras los jugadores esperaban abordar el avión que los trasladaría a Bogotá.

(Lea también: Jackson Martínez, de figura de la Selección Colombia a cantante de música cristiana)

Publicidad

Según testimonios, el jugador - recordado entre otras por la famosa jugada del 'Escorpión' - se encontraba visiblemente molesto, aparentemente debido a las críticas que Londoño había realizado sobre su conducta en el campo de juego y sus actos de indisciplina, lo cual, según el comunicador, se reflejaba en su bajo rendimiento en la cancha.

Pese a el altercado, César Augusto Londoño, quien en ese momento trabajaba para Caracol y dirigía el noticiero deportivo de CM&, decidió no presentar cargos contra Higuita. No obstante, la agresión fue condenada por los medios de comunicación y la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos (Acord), que exigieron al futbolista una disculpa pública al comunicador.

“Después se convirtieron en buenos amigos. Higuita le pidió perdón a él, ya que César no hizo nada, fuera de decir lo que pensaba”, mencionó el periodista, Darío Arizmendi.

Una fotografía que quedará en la memoria de los seguidores tras años de reconciliación Foto: @cesaralo

Publicidad

(Lea también: ¿Cómo vivió Juan Cebolla el grave accidente en el Circo de los hermanos Gasca?)

Emotivo video de reconciliación

Tras más de 30 años de la discusión, ambos lograron reconciliarse. Así lo demostraron en 2024, en un evento de la Federación Colombiana de Fútbol. A través de un video publicado en la cuenta de X del periodista, quedó claro que las diferencias ya fueron resueltas y se recalcó la importancia de la amistad.

Publicidad

“En el día del amor y la amistad, René Higuita me invitó a compartir este mensaje para todos. Mientras exista amor y amistad en los seres humanos, todo se puede salvar”, escribió Londoño en la publicación.

Video en el que César Augusto Londoño y René Higuita destacan la importancia de la amistad. Se Dice De Mí - X: @cesaralo

En el video, se ve a Higuita felicitando a la Federación por sus 100 años, mientras que Londoño le respondió: “Sabes que te quiero mucho y que cualquier cosa que en la vida pase, con amor y amistad se supera y queda en niveles superiores”.

Al final, Higuita mencionó que “el diálogo es el mejor camino” y que ningún conflicto podría dañar la amistad que tienen desde pequeños. Luego, se le escucha decir al exfutbolista: “yo te amo”.

En el día del amor y la amistad, René Higuita me invitó a compartir este mensaje para todos. Mientras exista amor y amistad en los seres humanos, todo se puede salvar @higuitarene #fcf100años pic.twitter.com/6s5rV7mf40 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 22, 2024

(Lea también: Por tener la camisa de Nacional, a Gusi lo "levantaron a patadas" seguidores de Millonarios)

Publicidad

¿Quién es César Augusto Londoño?

César Augusto Londoño nació el 3 de enero de 1959 en Manizales. Es arquitecto de profesión de la Universidad Nacional de Colombia y Comunicador Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

En 1977, comenzó como editor de deportes en el diario La Patria y luego como locutor de radio en Radio Manizales. Además, fue director de redacción de Nuevo Estadio. Se radicó en Bogotá, donde tuvo sus primeros pinitos en la televisión cubriendo la Copa Mundial de Fútbol de España en 1982 y competencias de ciclismo del Tour de Francia en 1983 y 1984.

Publicidad

Además de su trabajo en radio y televisión, Londoño ha sido director de deportes en varias emisoras y participó en la creación de la cadena radial Radionet.

Desde entonces, su carrera le ha permitido destacarse en el mundo del periodismo deportivo, participando en numerosos programas de televisión.

Su estilo particular, directo y con profundo conocimiento del deporte, lo han llevado a ganarse un lugar entre los periodistas más destacados del mundo deportivo.