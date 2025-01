Greeicy Rendón y el impactante episodio de brujería que marcó su vida y carrera

Greeicy Rendón , cantante y actriz que se hizo conocida por su papel en la serie Chica Vampiro y por sus éxitos musicales como Más Fuerte y Los Besos, es una de las artistas más destacadas de la música latina. Sin embargo, antes de alcanzar la fama que disfruta hoy, la caleña enfrentó un episodio sorprendente: fue víctima de brujería.

En una entrevista con Se Dice De Mí en 2017, Greeicy reveló que dos personas cercanas a ella intentaron truncar su carrera que empezaba a prosperar.

"Como que yo no creía del todo hasta que me pasó y, les digo, existe. Me empezaron a pasar cosas demasiado raras, los sueños que tenían, los ruidos que sentía, las depresiones eran demasiado, o sea, yo llego a un punto en que yo dije ‘o alguien me ayuda o yo me voy a enloquecer’", aseguró la artista.

Greeicy contó cómo conoció a una persona que la ayudó a identificar a los responsables de lo que estaba viviendo.

"Conocí a un ser maravilloso, en ese momento yo fui más que desespero con curiosidad y me dice el nombre de la persona. Yo decía ‘no puede ser que me esté diciendo el nombre de la persona que yo creo’, no solamente esa persona sino otra persona que había trabajado mucho tiempo conmigo", señaló.

Su amiga y también actriz Lina Tejeiro comentó sobre el tema: "Cuando tienes un ángel tan grande despiertas mucha envidia".

Este episodio marcó profundamente a Greeicy, quien decidió no confrontar a las personas involucradas.

"En ese momento de la vida yo digo ‘no quiero encontrármela’, ya me la he encontrado un par de veces y es muy fuerte como ella ya ni me mira a los ojos. Yo creo que ya sabe que yo sé. Pero a mí me da más pesar por este tipo de personas", aseguró Greeicy.

El tema de la brujería lo superó con la ayuda espiritual, oración y la fe en que estaba obrando bien.

"Y yo oro tanto y como que me conecto tanto y creo tanto en eso que yo creo que el ángel, más todo, más mi padre, más mi guía, como que estoy ya súper fuerte con eso, me hizo crecer espiritualmente un montón", concluyó la artista caleña.

El amor de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Hoy, Greeicy es una nueva mujer fortalecida por su fe y su crecimiento espiritual. Comparte la vida con el cantante Mike Bahía, con quien tiene un hijo llamado Kai, que nació en abril de 2022. La pareja, una de las más estables del entretenimiento colombiano, se comprometió en octubre de 2021 durante un concierto de Alejandro Sanz, donde Mike le pidió matrimonio a Greeicy en el escenario.

Greeicy Rendón y Mike Bahía, una historia de amor que ha superado todos los obstáculos Foto: Colprensa

En Se Dice De Mí, Greeicy también recordó sus inicios con Mike en 2012: "Nos encontramos en un lugar, él estaba yendo a ver un amigo que tenía un toque y yo estaba acompañando a una compañera de trabajo a su cumpleaños. Yo me acuerdo de que yo lo vi, yo ve, este hombre tan guapo. ‘Mucho gusto Greeicy, chao’. Él siguió en su parche y ni siquiera hablamos".

Constantemente, a través de sus redes sociales, Greeicy y Mike comparten momentos especiales, demostrando lo fuerte que es su amor. Si hay algo que Greeicy tiene claro es que la persona que esté en su vida debe amarla tal como es: desenfadada, irreverente e imprudente a veces.