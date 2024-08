Los Tigres del Norte hablan de su relación de hermanos: ¿quién es el más coqueto?

Los Tigres del Norte es una agrupación de música norteña conformada por los hermanos Jorge, Hernán, Luis y Eduardo Hernández y su primo Óscar Lara; reconocidos por canciones como La mesa del rincón, Ni parientes somos o La puerta negra.

>> Le puede interesar: Pablo Escobar intentó contratar a Los Tigres del Norte: ¿tienen una canción sobre él?

Desde niños, su relación familiar y su amor por la música los ha convertido en un gran ejemplo de cómo manejar las relaciones entre hermanos y colegas. En diálogo con Se Dice De Mí revelaron algunos detalles de lo que ha sido su relación.

Los Tigres del Norte responden curiosidades de su relación de hermanos

A pesar de que son hermanos, compadres, vecinos y mejores amigos, cada uno tiene su perfil muy definido y en nada se parecen al otro. En entrevista con Diva Jessurum, resolvieron algunas preguntas curiosas sobre su estilo de vida.

Publicidad

Señalaron que El Tigre más glotón es Óscar Lara, la batería del grupo. Él, entre risas, señala que ese era un título que se llevaba hace varios años, pero que en la actualidad el menor de los hermanos Hernández, Luis, le está quitando el puesto.

Es difícil definir quién es El Tigres más tacaño, pero entre los cinco integrantes señalan a Luis Hernández, el menor y el último en ingresar a la agrupación. Con risas, el músico asegura que "crecí con carencias, tengo cuidado con todo".

Publicidad

Como anécdota curiosa, Luis recuerda el día que su madre, quien murió en 2022, "me llamó y me dijo que se le había descompuesto la secadora de la ropa y yo ya sabía, le dije: 'no se preocupe mamá, yo le mando una'. Le mandé un paquete y me llamó luego, luego y me dijo: 'Una secadora de la ropa, no para el pelo'".

A Hernán Hernández todos lo señalaron como El Tigre más vanidoso. El cantante reconoce que "ellos dicen que yo, pues es que me gusta estar bien presentado, pero siempre me dicen que entro tarde porque demoro mucho para arreglarme".

Mientras que para el título de El Tigre más coqueto, el puesto se dividió entre Hernán y Luis. "A veces volteo a verlos y les digo: '¿qué están haciendo? Toquen'. Dejan de cantar y tocar por estar viendo", señaló Eduardo Hernández.