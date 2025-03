Martha Restrepo, doña Maritza en Nuevo rico, nuevo pobre, recibió la bendición de Rosmery Bohórquez

Martha Restrepo es una reconocida actriz y presentadora colombiana que hoy por hoy le da vida al querido y gracioso personaje de 'doña Maritza' en la versión actual de 'Nuevo rico, nuevo pobre' , de Caracol Televisión. Con esta interpretación la famosa marca un regreso triunfal a la televisión, con el que está conquistando millones de corazones.

La actriz, también recordada por su paso por 'Mujeres al límite', 'Loquito por ti' y 'La nocturna', inició su camino en la televisión nacional desde muy joven, empezando por los comerciales y llegando a su primera producción en 1994. Desde entonces, ha brillado por su versatilidad, compromiso y belleza.

¿Cómo escogieron a Martha Restrepo para ser Maritza en Nuevo rico, nuevo pobre?

Martha Restrepo fue seleccionada para la segunda versión de Nuevo rico, nuevo pobre - Foto: Se Dice De Mí

"Yo ni siquiera sabía que iban a hacer esta nueva versión", confesó Restrepo en diálogo con Se Dice De Mí . La actriz detalló que fue contactada directamente por el equipo porque querían verla en el rol de 'doña Maritza'. "Desde el momento en que me llegaron las escenas, yo me bañaba pasando letra, cocinaba pasando letra y manejaba pasando letra".

Aunque no se había visto la primera versión de la novela, señaló que este fue un aspecto positivo para su casting, pues pudo mostrar su propia idea de la querida dueña de la pensión La Karidad, en el barrio Bosquecitos. "Dije: 'Este va a ser uno de los personajes de mi vida'".

El histrionismo, personalidad y propuesta que Martha Restrepo llevó desde el primer día al set conquistó al equipo de 'Nuevo rico, nuevo pobre' y se quedó con el personaje. Reveló que cuando le dieron la noticia "estaba en un consultorio, en la clínica, y yo saltaba, lloraba, volvía a saltar, me reía. Yo creo que la gente decía: '¿de qué se habrá curado?'".

Rosmery Bohórquez, la Maritza 'original' le dio el visto bueno

Rosmery Bohórquez (2008) y Martha Restrepo (2025) interpretan a Maritza en Nuevo rico, nuevo pobre - Fotos: Caracol Televisión / Redes sociales

La actriz bogotana también reveló que, al hacerse pública la noticia de que sería la nueva 'doña Nidia', una de las primeras felicitaciones y 'visto bueno' que recibió fue por parte de su colega Rosmery Bohórquez , quien dio vida al mismo personaje en 2008.

"Rosmery fue de las primeras personas que me escribió", aseguró Restrepo. El mensaje fue: "Martica, estoy feliz de que tú seas la nueva Maritza, nadie lo va a hacer mejor que tú, disfrútalo, te mando la bendición".

Agregó también que "fue de una generosidad increíble conmigo. Ella es actriz, ella entiende que ella ya hizo su Maritza y que esta es otra temporada en la que hay otra Maritza, pero su apoyo, su generosidad y su cariño fueron fundamentales para mí, yo llegué feliz al set a contarle a todo el mundo".

¿Quién es el esposo de Martha Restrepo y cómo reacciona a sus escenas románticas?

¿Quién es el esposo de Martha Restrepo, de Nuevo rico, nuevo pobre? - Foto: @marticarestrepo

La actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre' se casó con Juan Guillermo Báez hace más de 15 años y han construido una relación bastante estable junto a sus dos hijos. Él es un empresario, alejado del mundo de la televisión, pero apoya de gran manera la carrera de Restrepo.

"Mi esposo es súper tranquilo y él lo sabe, no creo que sean sus escenas favoritas, pero todos en mi casa me ven tan feliz, durante el rodaje y ahora disfrutando a Maritza por las noches, todo el mundo está tan feliz y de mi lado. Todos somos team Maritza", aseguró Martha Restrepo.

Por su parte, Juan Guillermo Báez coincidió en que "no le voy a dar replay a esas escenas, tampoco soy masoquista, no la quiero ver con nadie más, pero me la llevo súper bien y lo disfruto".

Sus hijos no se quedan atrás y aplauden el gran trabajo actoral de Restrepo. "Siento un orgullo inexplicable al ver que le piden fotos a mi mamá en la calle, verla en Caracol", señaló su hija Miranda y su hijo Juan Martín recalcó que "me parece muy buena actuando, me da mucha gracia su personaje, hago planes con ella para ver su novela".