Historia poco conocida de Laura Barjum, de Nuevo rico, nuevo pobre: "Recuerdo no quererme despertar”

Laura Barjum, quien interpreta a Fernanda Sanmiguel en la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, es una talentosa actriz, modelo y exreina de belleza colombiana. Su carrera despegó cuando fue coronada Señorita Colombia en 2017 y se destacó como primera finalista en Miss Universo 2017.

Además de su éxito en los certámenes de belleza, Laura ha brillado en la actuación, participando en varias producciones de Caracol Televisión como Klass 95, Bolívar, La Cacica y Tu voz estéreo. Sin embargo, pocos conocen su una historia personal que marcó su vida y su trabajo como activista para combatir el bullying.

Una lucha personal

En una entrevista con Séptimo Día en 2024, Laura Barjum compartió su experiencia como víctima de bullying escolar. La actriz, presentadora y creadora de contenido digital recordó cómo las burlas sobre su apariencia física la llevaron a vivir momentos difíciles.

La modelo vivió días complicados durante su infancia debido al acoso escolar: “El bullying sí te puede llevar hasta el límite donde no quieres vivir más. Yo recuerdo varias mañanas donde siendo una niña no lo reconocía como tal, pero sí recuerdo no quererme despertar”, afirmó.

Así nació la iniciativa Bye Bye Bullying

Impulsada por esta experiencia, Laura Barjum decidió unirse a la lucha contra este fenómeno y contribuir para evitar casos que pueden llegar a ser una tragedia. “Sé que hay niños que sí toman cartas en el asunto porque son muy distintos”.

Así nació la iniciativa Bye Bye Bullying. “Simplemente es un espacio donde hacemos la charla y luego tenemos preguntas”, afirmó la actriz sobre esta labor social con la que recorre el país visitando instituciones educativas para mitigar las consecuencias del bullying.

Superando el bullying

Laura Barjum recibió burlas en su niñez debido al característico lunar de su rostro, altura e incluso su cabello crespo, el cual ahora se atreve a llevar al natural. La modelo también recalcó en Séptimo Día su mensaje para los jóvenes que son víctimas de acoso escolar: “Que busquen un equipo de apoyo, que siempre lo hay”.

La creadora de contenido sigue combinando sus diferentes facetas artísticas como la actuación con esta iniciativa que deja claro que el bullying puede acabar con vidas si no es manejado correctamente.

Laura Barjum, con su iniciativa Bye Bye Bullying, busca cambiar esta realidad y ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.