Protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre canceló su boda días antes: "Me faltaba vivir muchas cosas"

La vida amorosa de los famosos siempre es un tema interesante para sus seguidores, especialmente cuando las historias tienen drama y finales felices o tristes. Juan Guilera, el actor argentino que actualmente le da vida a 'Andrés Galindo' en la segunda versión de 'Nuevo rico, nuevo pobre' , reveló que estuvo a punto de casarse, pero algunas dudas cambiaron radicalmente sus planes.

Guilera, también recordado por su actuación en 'Romina poderosa', otra producción de Caracol Televisión, estuvo en La sala de Laura Acuña, el programa de entrevistas de la presentadora colombiana y reveló por qué decidió no casarse a pocos días de la boda. Además, por qué ahora no cree en el matrimonio.

¿Por qué Juan Guilera no se casó?

El argentino sorprendió a Laura Acuña al contarle que uno de los peores años que ha vivido fue el 2012, momento en el que pasaron muchas cosas en su vida, entre ellas tuvo una boda frustrada. El actor no quiso contar detalles sobre quién era la novia, pero sí aseguró que la relación no estaba funcionando y decidieron cancelar todo un mes antes.

"La verdad es que yo estaba muy chiquito, yo tenía 25 y ella tenía un hijo de 4 años. Yo estaba conviviendo con ella, año y medio, en la misma casa con ella y su hijo. Yo estaba muy enamorado, pero no estaba listo con 25 años para ser padre de familia, aunque el niño no era mi hijo, sabía que ella quería ser madre pronto y yo sentía que me faltaba vivir muchas", detalló el actor.

Según contó el famoso argentino, fue un momento de mucha confusión para él, motivo por el que la boda llegó a planearse y fue cancelada faltando poco para la fecha. "Era rarísimo para mí porque, estando enamorado, la vida que estábamos construyendo sentía que no era para mí. Me costó mucho darme cuenta porque los sentimientos tiraban para un lado, pero la vida no era lo que yo quería. No estaba listo".

Juan Guilera, de 'Nuevo rico, nuevo pobre' , recordó que la petición de matrimonio fue algo muy romántico que él planeo en medio de un paseo en bote en una laguna. A pesar del amor, el actor señaló que en ese momento él estaba en Venezuela grabando un proyecto, mientras ella preparaba la boda en Argentina, "era claro que mi compromiso no estaba ahí, cuando volví hablamos y emergió la verdad".

¿Por qué Juan Guilera no cree en el matrimonio?

El actor de 38 años aseguró que no tiene planeado casarse, pero eso no quiere decir que él le tema al compromiso porque "el compromiso está en el amor que cada día se va construyendo". Guilera resaltó que "me parece que [el matrimonio] está completamente obsoleto. Yo te firmo el corazón, no en el papel".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co